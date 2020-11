Dati epidemiologici: accordo di collaborazione tra Iss e Accademia dei Lincei

L’Istituto superiore di sanità (Iss) scientifica per lo sviluppo di modelli per analizzare l’epidemia e l’impatto sul Servizio sanitario nazionale

Al via una partnership tra l’Istituto superiore di sanità (Iss) e l’Accademia nazionale dei Lincei sui dati della pandemia. I due enti collaboreranno per lo sviluppo di modelli che analizzino l’andamento dell’epidemia e l’impatto sul Servizio sanitario nazionale.

L’accordo tra Iss e Accademia dei Lincei

Secondo l’accordo, l’Iss metterà a disposizione degli esperti dell’Accademia i dati raccolti e i ricercatori dei due enti collaboreranno per le analisi di vari aspetti epidemiologici. “Credo fermamente nell’importanza di rendere disponibili i dati alla comunità scientifica – afferma il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro – mi fa particolarmente piacere se questo avviene con un’istituzione autorevole e prestigiosa quale è l’Accademia dei Lincei”.

Al lavoro sui dati epidemiologici

La collaborazione avrà una durata di un anno e prevede che i due enti collaborino nelle stime del tempo di generazione dell’epidemia e del numero di riproduzione (Rt), con un monitoraggio dell’andamento di queste variabili nel tempo. “Stiamo in una situazione in cui non sappiamo ancora con certezza quali siano i canali più rilevanti per la diffusione del virus. – afferma il presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, Giorgio Parisi – Serve un grande sforzo coordinato della comunità scientifica per arrivare a una maggiore comprensione dei meccanismi di contagio e quest’accordo è un tassello importante in questa direzione”. È previsto inoltre che vengano prodotti modelli di trasmissione per stimare l’impatto del Covid-19 sul sistema sanitario.