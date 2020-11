Human Technopole, Nicole Soranzo e Piero Carnici a capo del centro di genomica

Entrambi avranno un ruolo specifico: la prima per il programma di genomica medica e di popolazion, il secondo per quello di genomica funzionale

Arrivano due nomine nuove dallo Human Technopole di Milano. Nicole Soranzo e Piero Carnici saranno a capo del centro di genomica, ognuno con un ruolo specifico. Soranzo per il programma di genomica medica e di popolazione e Carnici per quello di genomica funzionale.

I due programmi di ricerca

La prima guiderà studi di genomica volti a migliorare la comprensione della diversità genetica e della predisposizione alle malattie nella popolazione italiana. Il suo programma di ricerca sarà incentrato sullo sviluppo di iniziative genomiche su larga scala per lo studio delle malattie tra la popolazione italiana. Carnici, invece, sarà a capo del programma per lo sviluppo di tecnologie per analizzare la struttura e la regolazione di Dna e Rna. In particolare, mireranno a mappare nello spazio 3D delle cellule tutti gli elementi che controllano i geni. Consentiranno anche la misurazione e lo studio di tutte le interazioni tra Dna, Rna, proteine e proteoma in 3D, in modo da identificare i meccanismi che regolano l’attività biologica. Queste tecnologie potranno essere applicate anche su una scala maggiore, quella dell’intero genoma, con l’obiettivo di fornire dati che possano aiutare a interpretarne le diverse varianti.

I profili: Nicole Soranzo



Nata nel 1970 a Treviso, Nicole Soranzo è responsabile del Centro di ricerca genomica – Programma di genetica e genomica umana di Human Technopole. È inoltre Senior Group leader in genetica umana presso il Wellcome Sanger Institute e docente di Genetica Umana all’Università di Cambridge. Laureata in scienze biologiche all’Università di Milano nel 1994, ha conseguito nel 1999 il dottorato di ricerca in genetica e biotecnologia presso l’Università di Dundee in Scozia per poi svolgere attività di ricerca presso l’Università di Milano dal 1999 al 2002 e presso l’University College di Londra dal 2002 al 2005. Dal 2005 al 2007, ha lavorato in qualità di Senior Scientist al Pharmacogenomics Department della Johnson & Johnson Pharmaceutical Research and Development (Raritan, Usa) dove ha applicato le conoscenze della genetica umana allo sviluppo di nuovi farmaci e della farmacogenomica. In seguito, nel 2007, si è unita al Wellcome Trust Sanger Institute (Hinxton, Cambridge, UK) in qualità di Senior Staff Scientist. Ha iniziato il proprio gruppo di ricerca in Human Complex Traits presso lo stesso istituto nel giugno 2009, ricoprendo ruoli di maggiore responsabilità.

I profili: Piero Carnici

Piero Carninci è responsabile del Centro di ricerca genomica – Programma di genomica funzionale di Human Technopole. È, inoltre, leader del Laboratory for Transcriptome Technology, vicedirettore del Centro per le scienze mediche integrative e leader del Laboratorio per le tecnologie monocellulari presso il RIKEN Institute in Giappone. Attualmente ricopre ruoli istituzionali e ha incarichi di responsabilità presso numerosi istituti, tra cui il Center of Excellence in Cardiovascular Research (British Heart Foundation), il Cambridge Biomedical Research Center (National Institutes of Health and Research -NIHR) e il Cardiovascular Interdisciplinary Research Centre (IRC). È nel comitato di gestione di diversi istituti e progetti internazionali, tra cui l’International Common Disease Alliance.