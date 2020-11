L’unione sanitaria europea passa anche da un diverso ruolo delle agenzie

L'incontro a Bruxelles ha messo le basi per un irrobustimento dell'Ecdc e dell'Ema, ma anche per la costituzione di un nuova autorità, l'Hera, per il coordinamento durante le emergenze sanitarie che sarà presentata nel 2021 e dovrebbe entrare in vigore nel 2023

A Bruxelles c’è fermento. Dopo l’accordo con Pfizer/Biontech per le forniture vaccinali contro Covid, la Commissione europea, per bocca del Commissario alla salute Stella Kyriakides ha messo sul tavolo una serie di proposte per fortificare la celeberrima unione sanitaria europea. Il tutto passerebbe per un rafforzamento delle agenzie già esistenti (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc e Agenzia europea dei medicinali, Ema) e la costituzione di un nuovo ente, l’Agenzia biomedicale europea.

Ecdc ed Ema

Il commissario cipriota ha detto che serviranno risposte comuni per la pandemia attuale e quelle a venire. La soluzione arriverà innanzi tutto dal rafforzamento dell’Ecdc e dell’Ema. Nel primo caso si pensa di dare maggior potere così che il Centro di prevenzione e controllo possa avanzare raccomandazioni in tempo reale e dichiarare la situazione di emergenza a livello Ue (ora di pertinenza dei singoli Stati membri) grazie anche al supporto di una task force apposita. Sul fronte Ema si parla di irrobustire la struttura dell’ente regolatorio in materia di monitoraggio delle potenziali carenze di medicinali e dispositivi medici. Altro spunto riguarda il coordinamento delle sperimentazioni cliniche per accelerare i processi.

L’Agenzia biomedicale (Hera)

Se ne parla da qualche mese e qualcuno ci ha già fatto la bocca. La Barda europea che da quanto si legge dai documenti europei avrà un proprio nome (Health emergency preparedness and response authority, Hera) verrà proposta ufficialmente nel 2021 e dovrebbe diventare operativa nel 2023. La missione di questa nuova autorità sarà quella di supportare gli Stati nello sviluppare le migliori risposte nel minor tempo possibile in caso di future epidemie/pandemie. Monitorerà la capacità produttiva e lo sviluppo dei siti preposti a rispondere all’emergenza, verificherà i requisiti delle materie primi, la disponibilità e il funzionamento dell’intera catena distributiva. Dovrà, inoltre, mettere insieme le capacità del pubblico e del privato. Saranno previste risorse economiche aggiuntive per la sua istituzione.