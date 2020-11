Accesso ai farmaci, Giulia Grillo: “In emergenza serve produrre medicinali senza diritti di esclusiva”

L'ex ministro della Salute scrive sul suo profilo Facebook: "Nei casi di emergenza sanitaria nazionale, come quella che stiamo vivendo, si deve avere la possibilità di disporre delle migliori possibilità di cura nel più breve tempo possibile"

Niente copyright, niente esclusive, niente brevetti. Giulia Grillo, ex ministro della Salute torna con il suo account facebook sul tema del rimborso dei medicinali e sull’accesso facilitato a nuove molecole scrivendo che “dopo l’approvazione di un mio ordine del giorno sull’equo rimborso dei medicinali, ho deciso di presentare una proposta per rendere realmente efficace la licenza obbligatoria in Italia. Nei casi di emergenza sanitaria nazionale, come quella che stiamo vivendo, si deve avere la possibilità di disporre delle migliori possibilità di cura nel più breve tempo possibile”.

Una nuova normativa

Grillo auspica una nuova normativa che permetta di facilitare e velocizzare la produzione di medicinali necessari in caso di emergenza. “Per questo, se le situazioni lo ritengono necessario – scrive sempre Grillo – il nostro Paese deve dotarsi di una normativa realmente efficace in grado di permettere la produzione di medicinali anche al di fuori di quelle che sono le cosiddette coperture brevettuali, copyright o altri diritti di esclusiva”.

Si punta alla Legge di bilancio

La proposta sarà proposta nella prossima Legge di bilancio e, stando a quanto scrive l’ex ministro, “sarà il frutto della collaborazione con i colleghi di maggioranza di Camera e Senato, con i quali ho già avviato un confronto sul tema della sostenibilità del nostro sistema sanitario ed in particolare dell’assistenza farmaceutica dove anche l’ambito della trasparenza sull’accesso ai dati della ricerca e dei contratti siglati è fondamentale”. Infine, conclude Grillo, “Rispondiamo ad una richiesta che molti operatori del settore sollecitano, non ultimo Medici Senza Frontiere che in questi oggi è tornata a ribadire la necessità che gli accordi commerciali, i dati dei test clinici e i costi delle sperimentazione debbano essere totalmente trasparenti”.