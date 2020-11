Carenza bombole di ossigeno: le farmacie raccoglieranno quelle inutilizzate

Criticità in diverse Regioni. Dopo il tavolo di confronto con Aifa e Assogastecnici, Federfarma chiede una mano ai cittadini: “Se avete bombole che non usate, riportatele da noi”. Saranno poi sanificate e ricaricate per destinarle a pazienti colpiti da Covid o altre malattie respiratorie

I farmacisti lanciano un appello ai cittadini: se avete in case bombole di ossigeno non utilizzate, portatele in farmacia. È l’appello di Federfarma, dopo il tavolo di confronto avviato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), a cui la federazione dei titolari di farmacia partecipa assieme ad Assogastecnici, l’associazione delle aziende che operano nel campo della produzione e distribuzione dei gas tecnici, speciali e medicinali. Le bombole riconsegnate in farmacia, come previsto dall’Aifa, potranno essere sanificate e riempite di ossigeno terapeutico per un nuovo utilizzo. “La restituzione delle bombole di ossigeno in farmacia è necessaria per garantire la disponibilità di ossigeno terapeutico a tutti i malati affetti da patologie respiratorie o colpiti da Covid-19”, afferma in una nota il presidente di Federfarma, Marco Cossolo.

Carenza bombole d’ossigeno in diverse Regioni

L’iniziativa nasce dopo le carenze registrate nelle ultime settimane. “A seguito di un monitoraggio effettuato da Federfarma, abbiamo rilevato alcune difficoltà di reperimento di bombole di ossigeno per le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19, in particolare in Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Valle d’Aosta e alcune zone del Piemonte e della Sicilia”, spiega Cossolo.

Una campagna di comunicazione

La stessa Aifa, in collaborazione con Federfarma e Assogastecnici, sta preparando attività di comunicazione per sensibilizzare la popolazione sul tema. Le farmacie, sottolinea Federfarma, “sono pronte ad andare incontro alle esigenze dei pazienti e dei loro familiari anche sul fronte delle cure domiciliari e a tal fine hanno dato la più ampia disponibilità a collaborare con l’Aifa per agevolare l’accesso ad un farmaco salvavita, qual è l’ossigeno terapeutico”.