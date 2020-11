Dermatite atopica, il primo live-webinar per comprendere meglio la patologia e aggiornare sulle novità esistenti

Se ne parlerà insieme ai principali esperti in materia durante ADvent Italia 2020, il primo evento in Italia dedicato alla dermatite atopica e all’infiammazione di tipo 2. L'evento, promosso da Sanofi Genzyme, si svolgerà il 26 novembre interamente in digitale. Ecco l'agenda e come iscriversi per partecipare

Qual è l’impatto della dermatite atopica sui pazienti? Quali sono le terapie più all’avanguardia in questo settore? In che direzione si sta muovendo la ricerca scientifica in relazione all’infiammazione di tipo 2? A queste e altre domande proveranno a rispondere i protagonisti di ADvent Italia 2020, primo evento in Italia dedicato alla dermatite atopica e all’infiammazione di tipo 2, promosso da Sanofi Genzyme. L’edizione di quest’anno si svolgerà interamente in digitale. L’appuntamento è per il 26 novembre dalle 16 alle 18:30 (qui il link per la registrazione gratuita).

L’obiettivo

All’incontro parteciperanno un gruppo di esperti di rilievo nazionale e internazionale, i quali si alterneranno in una serie di brevi interventi finalizzati a comprendere meglio la patologia, il suo impatto multi-dimensionale, la diagnosi, le forme cliniche, le migliori pratiche, le terapie più all’avanguardia e le nuove frontiere della ricerca sull’infiammazione di tipo 2.

Un modo nuovo di informare

Allo stesso tempo, l’appuntamento sarà l’occasione di aggiornamento e di sperimentazione in relazione a un nuovo modo di fare divulgazione scientifica in ottica “new normal”, grazie all’utilizzo della tecnologia in grado di creare esperienze coinvolgenti anche da remoto, in totale sicurezza. Peraltro la fruizione dell’evento, per la sua durata, è paragonabile a quella di un film.

La collaborazione con Dermatopia.it

ADvent è organizzato in collaborazione con Dermatopia.it, portale punto di riferimento sulla dermatite atopica in Italia. Si tratta, infatti, di un vero e proprio hub di contenuti e servizi in una sola piattaforma, all’interno della quale gli operatori sanitari possono trovare i più recenti aggiornamenti scientifici e le informazioni necessarie per la gestione di questa patologia.

A chi si rivolge

L’evento si rivolge ai dermatologi, agli allergologi, agli immunologi, ai dermatologi pediatrici e ai pediatri che desiderano approfondire la conoscenza della dermatite atopica e su come gestirla per migliorare la vita dei propri pazienti.

L’agenda

Il webinar sarà moderato da Francesco Cusano, Gabriella Fabbrocini e Ketty Peris. Di seguito il programma completo.

16.00-16.20

Benvenuto e introduzione

A.Belloni Fortina, F. Cusano, G. Marseglia, K. Peris

16.20-16.40

La DA come espressione dell’Infiammazione Type-2: ruolo IL-4 e IL3

A. Costanzo

16.40-17.00

DA una malattia Multi-Dimensionale: diagnosi, valutazione e forme cliniche

C.Patruno

17.00-17.20

Dupilumab primo target therapy per la DA: dal trial alla pratica clinica una promessa mantenuta

A. Chiricozzi

17.20-17.40

Management terapeutico della DA: confronto tra le terapie sistemiche tradizionali e dupilumab

G.Girolomoni

17.40-18.00

La “Type-2 science” nella Real Life: evidenze Made in Italy

E. Nettis

18.00-18.25

Tavola rotonda: nuove prospettive nella gestione della DA nell’adolescente

A.Belloni Fortina, G. Marseglia

18.25-18.30

Conclusioni

Faculty



Anna Belloni Fortina, Padova

Andrea Chiricozzi, Roma

Antonio Costanzo, Milano

Francesco Cusano, Benevento

Gabriella Fabbrocini, Napoli

Giampiero Girolomoni, Verona

Gianluigi Marseglia, Pavia

Eustachio Nettis, Bari

Cataldo Patruno, Catanzaro

Ketty Peris, Roma