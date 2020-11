Il costo del vaccino di Pfizer/Biontech in Europa e negli Usa

Secondo Reuters l'Ue pagherà poco meno di 19,50 dollari a dose somministrata. Simile costo anche per Washington che, però, pagherà per una quantità di prodotto inferiore

L’11 novembre l’Unione europea ha firmato il contratto con Pfizer/Biontech per l’acquisto di 200 milioni di dosi di vaccino a cui vanno aggiunti altri 100 milioni di dosi opzionali. Nel complesso sono 300 milioni e Reuters, stando a quanto pubblica sul suo sito, rivela che l’Ue spenderà poco meno di 19,50 dollari a dose somministrata.

Il prezzo

La fonte di Reuters arriva direttamente dalle istituzioni Ue e a quanto si apprende, il prezzo strappato alle due aziende farmaceutiche è il risultato dei supporti economici che la Commissione ha fornito per lo sviluppo del prodotto insieme alla Germania. Anche negli Usa il prezzo è sostanzialmente lo stesso, tuttavia è calcolato per 100 milioni di dosi, una quantità minore rispetto alla nostra. Inoltre, va aggiunto, che Washington si è accordata per comprare ulteriori 500 milioni di dosi e che la trattativa in questione è al momento gestita separatamente (con relativo prezzo).

Il sostegno economico

Il supporto alla ricerca è arrivato a giugno dalla Bei (la banca di investimenti europea) attraverso un prestito di 100 milioni di euro a Biontech la quale, a settembre, ha ricevuto un altro finanziamento di 375 milioni dal ministero della Ricerca tedesco.