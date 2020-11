Daiichi Sankyo, nasce una nuova business unit di oncologia per Europa e Usa

Sotto un’unica organizzazione i due diversi mercati. A guidarla dal primo aprile 2021 sarà Ken Keller, oggi a capo del business negli Stati Uniti e Ceo delle filiali americane dell’azienda

Daiichi Sankyo istituisce una nuova business unit di oncologia, un’organizzazione unica per i mercati Europa e Usa. Lo annuncia l’azienda in una nota. A guidare il team, dal primo aprile 2021, sarà Ken Keller, attualmente a capo del business negli Stati Uniti e Ceo delle filiali statunitensi di Daiichi Sankyo e di American Regent.

Una nuova business unit

La nuova Business unit Oncology nasce – spiega Daiichi Sankyo – per “allineare, in un unico team dedicato ai pazienti oncologici, tutte le attività statunitensi ed europee del settore, le funzioni oncologiche di marketing a livello globale, l’accesso al mercato e i prezzi, nonché i dipartimenti medici e la gestione delle alleanze strategiche”.

I vertici

Ken Keller resterà presidente e Ceo di Daiichi Sankyo negli Usa; mentre Paul Diolosa, attualmente vicepresidente senior delle operazioni di American Regent, succederà a Keller come presidente e Ceo di American Regent, sempre a partire da aprile 2020.

Keller, in Daiichi Sankyo dal 2014, vanta oltre di 30 anni di esperienza nel settore farmaceutico nella gestione generale e nella leadership commerciale, internazionale e di joint venture, nonché esperienza di direttore operativo in diverse aree terapeutiche, tra cui oncologia, osteologia, reumatologia, dermatologia e cure primarie.

Prima di entrare a far parte del gruppo Daiichi Sankyo, Keller è stato presidente e direttore operativo di Spectrum Pharmaceuticals e in precedenza ha trascorso 21 anni in Amgen, di cui è stato vicepresidente e direttore generale, alla guida di una serie di unità aziendali di grande successo e di alto profilo negli Stati Uniti.

Verso il 2025

“Daiichi Sankyo – commenta Sunao Manabe, presidente e Ceo dell’azienda a livello global – sta accelerando una delle strategie più audaci mai intraprese per realizzare la sua vision al 2025 di diventare una ‘Global Pharma Innovator con vantaggio competitivo in oncologia’. Con una pipeline oncologica che ci avvicina alla realizzazione di questo obiettivo, dobbiamo organizzare una struttura di gestione globale evoluta – conclude Manabe – che ci conduca a un’attività di successo a lungo termine dedicata al miglioramento della vita dei pazienti”.