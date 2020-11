Partnership Esge-Medtronic sui tumori del colon: al via un premio dedicato all’Intelligenza artificiale

Il colosso dei dispositivi medici collabora con la Società europea di endoscopia gastrointestinale per premiare ricercatori e ospedali europei, con l’obiettivo di aiutare la prevenzione

Un’alleanza tra Medtronic e la Società europea di endoscopia gastrointestinale (Esge) sotto il segno dell’Intelligenza artificiale. Il colosso dei dispositivi medici e la società scientifica lanciano un’iniziativa, l’Artificial Intelligence Award, per supportare la ricerca sui tumori del colon retto. L’obiettivo è premiare ricercatori e ospedali europei per rafforzare l’impegno sul fronte della prevenzione.

L’Artificial Intelligence Award

L’iniziativa mette in palio 125mila euro per la ricerca sulle applicazioni di Intelligenza artificiale nella colonscopia e 75 moduli “GI Genius”, una tecnologia innovativa che si avvale dell’intelligenza artificiale per migliorare la capacità diagnostica e rilevare con accuratezza e rapidità i polipi adenomatosi che potrebbero passare in osservati. L’iniziativa durerà fino a giugno 2021. Le modalità di partecipazione sono pubblicate sul sito dell’Esge.

“GI Genius – spiega Medtronic in una nota – utilizza reti neurali basate sulla mente umana: una volta addestrati, i sistemi di intelligenza artificiale sono estremamente performanti nel rilevare gli adenomi cancerogeni in tempo reale. Secondo uno studio pubblicato quest’anno sulla rivista Gastroenterology, l’utilizzo di GI Genius determina un incremento del 14% dell’ADR nei pazienti in cui c’è il 50% di probabilità in più di rilevare i polipi. Questa tecnologia – sottolinea l’azienda – ha dimostrato di poter rilevare il 99,7% degli adenomi e di essere più rapida di un endoscopista medio nel farlo; i falsi positivi, inoltre, sono risultati meno dell’1%. In sintesi, gli studi hanno dimostrato che, grazie all’utilizzo di GI Genius, c’è il 50% di probabilità in più di rilevare le lesioni precancerose nel colon-retto”. La piattaforma s’integra con tutti i principali sistemi di diagnostica endoscopica, costituendo, di fatto, un secondo “osservatore virtuale” durante la colonscopia.