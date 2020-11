Tumori e Covid-19, ogni mese di ritardo nelle cure può aumentare la mortalità

A lanciare il monito è l’Aiom riprendendo i dati di una recente revisione pubblicata sul Bmj che indica come i tempi di latenza nella presa in carico dei pazienti oncologici aggiungono una voce “indiretta” al terribile conto dei danni provocati dal Covid-19

Si continua a fare i conti con i danni provocati da Covid-19. L’ultima evidenza arriva da una revisione di 34 studi pubblicata sul Bmj che dimostra come ogni mese di ritardo nelle cure dei tumori, accumulato a causa della pandemia da Covid-19, può aumentare il rischio relativo di mortalità. Incremento che oscilla tra il 6% e il13% in più rispetto a chi riceve il trattamento nei tempi ottimali, e che può aumentare ancora quanto più a lungo si ritardano le cure.

A lanciare il monito è l’Aiom, con il segretario, Massimo Di Maio che ricorda come “i tempi di latenza nella presa in carico dei pazienti affetti da tumori aggiungono una voce ‘indiretta’ al terribile conto dei danni provocati dal Covid”. “L’argomento delle conseguenze negative dei ritardi nei trattamenti, importante già prima dell’emergenza legata alla pandemia di Covid-19, lo è ancor di più in questo momento” aggiunge.

Il lavoro del Bmj sul ritardo diagnostico

Il lavoro è stato condotto da un gruppo di ricercatori britannici e canadesi che nel complesso hanno analizzato i dati di circa un milione e duecentomila pazienti. A riguardo di interventi chirurgici, terapie sistemiche (come la chemioterapia) o radioterapia per 17 indicazioni di sette forme di tumori – vescica, seno, colon, retto, polmone, cervice, testa-collo – che insieme rappresentano il 44% di tutti i tumori a livello globale. I ritardi sono stati misurati dalla diagnosi al primo trattamento, o dal completamento di un trattamento all’inizio del successivo.

Ritardo e maggior rischio di morte

“L’associazione tra ritardo e aumento della mortalità era significativa per 13 delle 17 indicazioni” spiega Aiom in una nota stampa a commento del lavoro. “L’analisi dei risultati ha mostrato che, in tutti e tre gli approcci terapeutici, il ritardo di quattro settimane era associato ad un aumento del rischio di morte. Per quanto riguarda la chirurgia, l’aumento relativo del rischio di morte era del 6-8% ogni 4 settimane di ritardo. Ma per alcune indicazioni l’impatto del ritardo di chemioterapia e radioterapia è stato ancora più marcato: il rischio di decesso è aumentato del 9% quando ad essere procrastinata è stata la radioterapia dei tumori della testa e del collo. E del 13% quando è stata posticipata la chemioterapia adiuvante nei pazienti con cancro del colon-retto”.

Rischi maggiori se i tempi si allungano

Se poi il ritardo aumentasse fino a 8 o 12 settimane il rischio aumenterebbe ancora. Nel dettaglio infatti i ricercatori hanno calcolato che posticipare di 8 settimane la chirurgia del tumore della mammella aumenterebbe il rischio relativo di morte del 17%, posticiparla di 12 settimane del 26%. “Quattro settimane di ritardo rispetto alle tempistiche considerate ottimali possono sembrare poche” commenta Di Maio. “Eppure i risultati della metanalisi suggeriscono che può tradursi in un aumento statisticamente significativo della mortalità, e ancor peggiori sono le conseguenze di ritardi più lunghi”.

Bias e dati interessanti

Come ricorda ancora il segretario Aiom, si tratta di studi osservazionali, che hanno “fotografato” le differenze di mortalità tra gruppi di pazienti divisi sulla base del tempo trascorso prima del trattamento, e questo può implicare dei potenziali bias. Motivo per cui è molto importante che l’analisi tenga debitamente in conto la correzione per questi fattori confondenti.

“I risultati però sono molto interessanti – continua – perché, per molti tipi di trattamento in numerosi tipi di tumore, i dati documentano un impatto significativamente negativo del ritardo in termini di aumento di mortalità (e quindi riduzione delle chance di guarigione). Nella maggior parte dei setting in cui l’evidenza a disposizione era sufficiente per produrre risultati affidabili, un ritardo nella chirurgia, o nella radioterapia, o nella chemioterapia si traduce in un aumento del rischio di morte di vari punti percentuali”.

L’effetto di Covid-19 sui pazienti con tumori

“In questo momento si stanno facendo grandi sforzi per continuare a garantire l’assistenza ai pazienti oncologici” conclude Di Maio. “Ma se gli operatori si ammalano e sono costretti a rimanere a casa, se una parte dei reparti e dei servizi viene chiusa per far posto ai pazienti affetti da Covid-19, se una parte delle sale operatorie deve cancellare o ricalendarizzare la programmazione, inevitabilmente si creano conseguenze anche per i pazienti con tumori. Tutto questo non crea solo ansia, ma come documentato dal lavoro di Bmj rischia di produrre anche conseguenze negative sulla prognosi. È uno dei mille motivi per impegnarsi, tutti, ad adottare misure che riducano la pressione sulle strutture sanitarie in questo drammatico momento”.