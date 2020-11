Vaccino anti-Covid di Medicago e Gsk: al via fase 2-3

Le due aziende annunciano l’avvio degli studi clinici con il loro candidato vaccino, che sfrutta una piattaforma di origine vegetale dell’azienda canadese e una tecnologia adiuvante di GlaxoSmithKline

Entra nel vivo la sperimentazione del vaccino anti-Covid (CoVLP) messo a punto dalla canadese Medicago e GlaxoSmithKline (Gsk). In una nota congiunta, le due aziende annunciano l’avvio degli studi clinici di fase 2-3 per il loro candidato vaccino di “origine vegetale”. Il prodotto in sperimentazione, infatti, sfrutta una piattaforma di origine vegetale di Medicago che utilizza le foglie di una pianta come bioreattori per produrre la proteina S-Spike. Gsk, invece, mette a disposizione una sua tecnologia adiuvante.

Lo studio

Sulla scorta dei risultati positivi della Fase 1, Medicago ha deciso il lancio dello studio clinico di Fase 2/3 con adiuvante pandemico di Gsk. Lo studio valuterà se le formulazioni e i dosaggi (due dosi a 21 giorni di distanza) offrono immunogenicità e profili di sicurezza accettabili negli adulti sani di età compresa tra i 18 e i 64 anni e negli anziani over65. Nella fase 2, studio controllato randomizzato versus placebo, verranno coinvolti diversi centri in Canada e, dopo le autorizzazione della Fda, negli Uusa e in una popolazione composta da adulti sani (18-64 anni) e anziani (over-65). La fase 3 partirà entro la fine del 2020 efficacia e sicurezza del candidato vaccino, in confronto a placebo, in oltre 30mila soggetti in Nord America, America Latina e/o Europa, all’interno della stessa popolazione o, in alternativa, in un campione più ampio in base all’approvazione delle autorità regolatorie.