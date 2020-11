Covax raggiunge i 2 miliardi di dollari in donazioni

Entro il 2021 il programma di Gavi Alliance vorrebbe arrivare almeno a 5 miliardi. Intanto, con la vittoria di Biden nelle elezioni Usa, si apre il dialogo con Washington per convincere la nuova amministrazione a partecipare

Raggiunta la cifra di due miliardi di dollari attraverso una serie di donazioni distribuite lungo tutto il 2020. Il progetto Covax di Gavi Alliance per comprare e distribuire i vaccini Covid ai Paesi più in difficoltà punta a rendere disponibili quante più dosi possibili nel 2021.

Le prime dosi

Con tanto denaro è già possibile comprare il primo miliardo di dosi e renderlo disponibile ai 92 Paesi richiedenti. Il programma di recente ha beneficiato delle donazioni della Commissione europea, Francia, Spagna, Sud Corea e la fondazione Bill&Melinda Gates con un totale di 360 milioni. Il prossimo step sarà arrivare alla cifra di cinque miliardi di dollari entro la fine del prossimo anno. “Continuiamo a negoziare con un gran numero di produttori per una distribuzione globale ed equa”, ha dichiarato il presidente di Gavi che poi ha aggiunto che serviranno 5,3 miliardi solo per la diagnostica e 6,1 miliardi per le terapie entro la fine del 2021.

Il dialogo con gli Usa

La recente vittoria di Joe Biden su Donald Trump alle ultime elezioni statunitensi ha portato una ventata di ottimismo. Il passaggio di consegne alla Casa Bianca (che avverrà formalmente a gennaio 2021) potrebbe aprire scenari nuovi con un riavvio dei dialoghi affinché anche gli Usa possano partecipare attivamente al Covax. Nonostante, infatti, gli Stati Uniti siano dei sostenitori di Gavi, sotto la presidenza di Trump non hanno partecipato alle donazioni. Con l’arrivo di Biden, più aperto e disponibile rispetto al suo predecessore, l’ingresso degli States nel programma non è così lontano dal realizzarsi.