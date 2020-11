Covid-19, Moderna annuncia: “Il nostro vaccino è efficace al 94,5%”

Secondo i risultati preliminari della biotech americana, mRNA-1273 sarebbe in grado di rimanere stabile a temperature tra 2 e 8 gradi per 30 giorni. Pronta la distribuzione negli Stati Uniti. E intanto Ema ha avviato le procedure di rolling review per il composto

Dopo Pfizer ecco Moderna. Il candidato vaccino contro Covid-19 dell’azienda con sede a Cambridge, Massachussets, sarebbe efficace al 95% (94,5 per la precisione). Ad annunciarlo è un comunicato della biotech americana, secondo cui mRNA-1273 sarebbe peraltro, secondo i risutalti di studi preliminari, in grado di rimanere stabile a temperature non eccessivamente basse (tra 2 e 8 gradi), tipiche di un frigorifero domestico o medico tradizionale, per 30 giorni, mentre rimane stabile a -20 ° C per un massimo di sei mesi. Secondo quanto riportato dall’azienda, il vaccino sarebbe distribuibile utilizzando l’infrastruttura di somministrazione e stoccaggio ampiamente disponibile, e non è richiesta alcuna diluizione prima della vaccinazione.

Verso la presentazione alle agenzie regolatorie

“Riteniamo che i nostri investimenti nella tecnologia di consegna dell’mRNA e nello sviluppo del processo di produzione ci consentiranno di immagazzinare e spedire il nostro vaccino candidato Covid-19 alle temperature che si trovano comunemente nei congelatori e nei frigoriferi farmaceutici prontamente disponibili”, ha affermato Juan Andres, chief technical operations e quality officer di Moderna. “Siamo lieti di presentare queste condizioni di stabilità estesa per mRNA-1273 alle autorità regolatorie per l’approvazione. La capacità di conservare il nostro vaccino per un massimo di 6 mesi a -20 ° C, inclusi fino a 30 giorni in normali condizioni di frigorifero dopo lo scongelamento, è uno sviluppo importante e consentirebbe una distribuzione più semplice e una maggiore flessibilità per facilitare la vaccinazione su vasta scala negli Stati Uniti altre parti del mondo”.

Ema già al lavoro

Nel frattempo, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha già avviato l’analisi dei dati del vaccino di Moderna. Nello specifico, fa sapere l’ente, si è deciso di avviare la procedure del cosiddetto rolling review, ovvero il primo passo dell’iter di approvazione, sulla base dei risultati preliminari degli studi non clinici e dei primi studi clinici effettuati sugli adulti, i quali mostrerebbero che il vaccino stimoli la produzione di anticorpi e cellule immunitarie T contro il virus.