Digitalizzazione e industria 4.0: perché sono percorsi ormai irrinunciabili

I temi saranno affrontati il 25 novembre durante un webinar con gli interventi delle esperte di Life Bee Teresa Minero e Raffaella Vaiani. L'iscrizione è gratuita

Nel settore Life Science, la digitalizzazione in ottica 4.0 non è più un privilegio per poche aziende ricche di risorse, ma una via proficua, e ormai non più procrastinabile, verso un’evoluzione continua fatta di eccellenza e di efficace compliance, che dà risultati concreti e ampie prospettive di competitività e di crescita. Sgombriamo subito il campo da ogni equivoco: la digitalizzazione e il 4.0 non sono una gara. O per meglio dire, non c’è “una” digitalizzazione, ma “le” digitalizzazioni: una per ogni azienda e per ogni organizzazione. Ognuna con gli obiettivi più consoni e il percorso più adatto, con le priorità più adeguate, in base alle effettive criticità e alle effettive risorse. È questa la convinzione, dettata dall’esperienza, che LifeBee intende condividere il prossimo 25 novembre nel webinar proposto in partnership con AboutPharma.

Il webinar

Durante il corso, basato su esperienze reali, si condivideranno metodologie ed esperienze che quotidianamente dimostrano che digitalizzare, anche per le piccole e medie aziende, non solo è possibile, ma porta vantaggi rilevanti, con investimenti e risorse adeguati alle diverse realtà. La stessa emergenza Covid-19 ha evidenziato quanto la maturità digitale possa rappresentare un fattore essenziale di continuità operativa e di competitività. Le esperte che interverranno illustreranno l’utilizzo concreto di una roadmap mirata come strumento per realizzare il percorso 4.0 per l’azienda, basandosi sulle proprie strategie, il miglioramento dei processi e la propria sostenibilità in termini di investimenti e risorse.

Gli interventi

Con inizio alle ore 16, introdurrà i lavori Chiara Narcisi, Training & Event Manager di HPS per poi lasciare la parola a Teresa Minero International Board of Directors, European Leadership Team e Steering Committee Pharma 4.0, ISPE, Founder & CEO, LifeBee – Digitalizing Life Sciences. Il secondo intervento sarà a cura di Raffaella Vaiani, Partner & Lab Unit Lead, LifeBee – Digitalizing Life Sciences che porterà all’attenzione degli auditori un caso di studio specifico in termini di digitalizzazione di un’azienda pharma.

Il target

Il webinar è rivolto a responsabili e key user di aziende medie e piccole del Life science delle funzioni finanza, logistica, produzione, assicurazione qualità, persone qualificate, ingegneria, qualifiche & convalide e sistemi informativi impegnati in progetti di digitalizzazione e 4.0.