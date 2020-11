Nasce ufficialmente Viatris dall’unione di Mylan con Upjohn di Pfizer

L'operazione era stata annunciata nel 2019 e solo di recente sono arrivati gli ok da parte degli enti controllori e regolatori. La nuova società esordirà al Nasdaq il 17 novembre

Mylan più Pfizer uguale Viatris. Nasce ufficialmente la nuova realtà imprenditoriale sorta dall’unione di intenti tra Mylan e la Upjohn di Pfizer. Sarà attiva nel campo dei generici.

La nascita

Il presidente esecutivo Robert Coury commenta così il successo dell’operazione: “Oggi celebriamo il lancio di Viatris al culmina di un decennio di strategie e lavoro per creare una compagnia globale con l’esperienza sufficiente per dare maggior accesso ai farmaci ai pazienti in tutto il mondo”. Il quartier generale sarà negli Stati Uniti e l’intera società impiegherà circa 45 mila persone. I centri più importanti saranno dislocati a Pittsburgh, Shanghai e Hyderabad. Nel porfolio ci sono già 1400 molecole approvate. “Iniziamo il nostro viaggio forti di un’esperienza in molti settori, dal management, alla finanza e alle infrastrutture”, ha detto il Ceo Michael Goettler.

L’operazione

La combinazione tra Mylan e Upjohn era stata annunciata a luglio 2019, ma ha ricevuto solo di recente l’ok degli enti regolatori necessari per dare il via al processo di fusione. Viatris sarà quotata in Borsa al Nasdaq (titolo Vtrs) e il giorno dell’esordio è previsto per il 17 novembre 2020.