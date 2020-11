Tromboembolismo venoso, ok di Chmp (Ema) all’uso pediatrico di dabigatran

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali ha rilasciato un parere positivo sull'indicazione proposta per il farmaco in relazione al trattamento degli eventi tromboembolici venosi (Tev) nei pazienti dal momento della nascita fino ai 18 anni di età

Boehringer Ingelheim ha annunciato che il Comitato per i Medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha rilasciato un parere positivo sull’indicazione proposta per dabigatran per il trattamento degli eventi tromboembolici venosi (Tev) e la prevenzione di recidiva di Tev nei pazienti pediatrici, dal momento della nascita fino ai 18 anni di età.

Parola alla Commissione

Se l’indicazione proposta sarà approvata dalla Commissione Europea (Ce), i pazienti pediatrici e gli operatori sanitari avranno accesso a una terapia anticoagulante orale per la quale il profilo di rischio-beneficio è stato accuratamente valutato da un’autorità sanitaria. Al momento non esiste una terapia approvata per il trattamento o la prevenzione dei trombi di sangue nelle vene (Tev) nei bambini e l’attuale standard terapeutico (Soc) è soggetto a una serie di limitazioni, come la necessità di un monitoraggio frequente dei parametri di anticoagulazione o dell’impatto delle iniezioni giornaliere.

Una nuova soluzione per i bambini

“È importante che gli operatori sanitari abbiano accesso a un trattamento anticoagulante orale che è stato sottoposto a verifiche rigorose e che sia il più pratico possibile per i bambini”, ha affermato Leonardo R. Brandão, direttore del Thrombosis Program, professore associato del Hospital for Sick Children, Department of Pediatrics, University of Toronto, in Canada. “Se adottato dalla Ce, questo parere positivo potrebbe potenzialmente portare alla disponibilità di un’opzione di trattamento che può essere somministrata per via orale, non richiede il monitoraggio di laboratorio di routine o la titolazione della dose ed è disponibile in formulazioni mirate per gruppi di età specifici, compresi i pazienti più giovani.”

“Dabigatran ha un comprovato profilo di sicurezza positivo negli adulti, dimostrato in studi clinici e real world, e siamo lieti che ora sia stato confermato anche nei pazienti pediatrici “, ha affermato Waheed Jamal, Corporate Vice President, Head of CardioMetabolism Respiratory Medicine, di Boehringer Ingelheim. “Questo parere positivo evidenzia ulteriormente che dabigatran è adatto per l’utilizzo in un’ampia gamma di tipologie di pazienti, con un’esperienza clinica che equivale a oltre 10 milioni di anni-paziente in tutte le indicazioni autorizzate fino a oggi. Se approvato, porterà una nuova terapia per una popolazione di pazienti per la quale attualmente non sono disponibili opzioni terapeutiche autorizzate”.

Gli studi

L’opinione positiva del Chmp si basa su un apposito programma di studi clinici, condotto su pazienti pediatrici. Lo studio Diversity ha dimostrato la non inferiorità di dabigatran nei confronti del Soc per i pazienti pediatrici ad alto rischio di Tev, con percentuali di sanguinamento comparabili, mentre lo studio Brandão L et al. ha evidenziato risultati favorevoli in termini di sicurezza per il trattamento con dabigatran nei bambini con Tev e con fattori di rischio di trombosi persistente.

L’approvazione prevista rappresenta una tappa fondamentale per dabigatran, che si fonda su risultati interconnessi e potenzialmente amplia la popolazione dei pazienti.

Questo studio di non inferiorità, di Fase IIb/III, randomizzato (1: 2), in aperto, in gruppi paralleli, ha valutato l’efficacia e la sicurezza del SOC rispetto a dabigatran utilizzando un algoritmo di dosaggio pediatrico di dabigatran (nomogramma aggiustato per età e peso) nei bambini e ragazzi con TEV acuta di età compresa tra 12 e <18, da 2 a <12 e dalla nascita a <2 anni con necessità di terapia anticoagulante per ≥3 mesi. 2

L’endpoint composito primario di efficacia è stato la percentuale di bambini con risoluzione completa del trombo e assenza di TEV ricorrente o morte correlata a Tev. Gli endpoint secondari sono stati la sicurezza e le correlazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche.2

I risultati dello studio Diversity hanno dimostrato la non inferiorità di dabigatran rispetto al Soc in termini di efficacia per il trattamento di Tev acuto, con correlazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche simili a quelle degli adulti e può rappresentare una valida alternativa al Soc

Lo studio sulla prevenzione secondaria

Studio di coorte prospettico, di Fase III, a braccio singolo, in aperto, e primo studio nel suo genere a descrivere i risultati in pazienti pediatrici trattati con un anticoagulante orale, ad azione diretta, per la prevenzione secondaria di Tev. Nello studio, circa 200 pazienti pediatrici hanno ricevuto dabigatran per un periodo fino a 12 mesi. Gli endpoint primari di questo studio hanno compreso la recidiva di TEV, i sanguinamenti, e la mortalità a 6 e 12 mesi.

Tale studio ha dimostrato una bassa frequenza complessiva di recidiva di TEV e di qualsiasi sanguinamento maggiore. Sulla base di questi risultati, gli autori hanno concluso che questo studio ha dimostrato “un profilo di sicurezza positivo” per dabigatran in pazienti pediatrici con TEV e con persistenti fattori di rischio della patologia.