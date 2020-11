Dispositivi di protezione: Egidio Paoletti nuovo presidente di Assosistema

Consigliere delegato dell’associata Alsco Italia, succede a Marco Marchetti. Guiderà l’associazione di Confindustria per i prossimi quattro anni

Egidio Paoletti è il nuovo presidente di Assosistema, l’associazione di Confindustria che riunisce le imprese di produzione, distribuzione, manutenzione dei dispositivi di protezione individuali – tra cui le maschere chirurgiche- e collettivi e di servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in ambito sanitario e turistico-alberghiero. Paoletti, consigliere delegato dell’associata Alsco Italia, succede a Marco Marchetti (Holding Padana Emmedue). Resterà in carica per i prossimi quattro anni.

Dalla sanità al turismo

“Ringrazio i soci per la fiducia che mi hanno accordato – ha commentato Paoletti dopo l’elezione – ancor più in questo periodo così difficile per l’intera economia e società del nostro Paese. Sono consapevole che le nostre aziende associate hanno un ruolo importante, in quanto produttrici di servizi e di beni indispensabili alla sanità e al turismo e che rappresentano un supporto insostituibile all’industria come produttori e distributori di Dpi, Dm e abiti da lavoro. Per questo – ha proseguito Paoletti – lavorerò, insieme alla squadra di presidenza, ai delegati e a tutti gli organi associativi, affinché il nostro settore possa rivestire quel ruolo chiave, centrale nella ripartenza nazionale, grazie alla garanzia di qualità, sicurezza e professionalità che da sempre lo contraddistinguono”.

La squadra

Per quanto riguarda la squadra, sono stati riconfermati come vicepresidenti Aldo Confalonieri (Hotelservice) e Claudio Galbiati (3M Italia) ed eletti come delegati: Andrea Gozzi (Servizi Italia), Fabio Luppino (Servizi Ospedalieri), Sandro Recalcati (Lavanderia Lombarda Industriale) e Alberto Scarafiotti (Lim Lavanderia).

Luca Gnecco (Lavanderia Milanese Verbania) è il nuovo presidente per i prossimi due anni del Gruppo Giovani Imprenditori di Assosistema Confindustria, che succede a Marco Chiari (Chi-ma Florence).

Foto Assosistema