L’Italia rischia di non avere le siringhe per il vaccino contro Covid-19

A denunciarlo Fernanda Gellona, direttore generale di Confindustria dispositivi medici e Daniela Delledonne, Ad di Becton Dickinson Italia in un’intervista rilasciata a il Foglio

L’Italia potrebbe rischiare di avere il vaccino contro Covid-19 – quando sarà disponibile – ma non le siringhe per somministrarlo. È quanto denunciato in un’intervista rilasciata a il Foglio da Fernanda Gellona, direttore generale di Confindustria dispositivi medici e Daniela Delledonne, Ad di Becton Dickinson Italia.

Nessuna commessa dall’Italia per le siringhe

Come spiega Delledonne infatti, Stati Uniti, Canada ed Europa si stanno già organizzando con la produzione e gli ordini dei dispositivi. In particolare secondo i dati in possesso dall’Ad di Becton Dickinson Italia gli Usa avrebbero ordinato 289 milioni di siringhe, il Canada 75 milioni, i Paesi Bassi 10 milioni, il Belgio 12 milioni, la Spagna 30 milioni, la Francia ne ha opzionato 35 milioni (a cui potrebbero andare a sommarsi 45 milioni) il Regno Unito 60 milioni.

E l’Italia? “Non abbiamo nessuna commessa con il Governo italiano” precisa Delledonne, che riferisce anche di avere ha commesse per oltre 800 milioni di siringhe per supportare la vaccinazione anti Covid-19 in 12 paesi nel mondo. “Mi pare di capire che Invitalia e il commissario Arcuri si stiano interessando al tema, ma al momento non è stata ancora bandita una gara pubblica. Manca la fase di execution”.

I problemi logistici del vaccino anti Covid-19

Già da qualche settimana si parla dei problemi logistici che potrebbero dover essere affrontati una volta approvato il vaccino. Soprattutto per quanto riguarda la catena del freddo, che rischia di essere l’anello debole della supply chain perché i prodotti in uscita dalle pipeline delle aziende farmaceutiche sono molto diversi tra loro e ognuno richiede attenzioni specifiche. L’attenzione è cresciuta in particolare dopo il recente annuncio di Pfizer, che in base ad un’analisi ad interim aveva annunciato un’efficacia pari al 90% del suo vaccino candidato contro il Covid-19. Prodotto che richiede una conservazione al di sotto degli 80°C e che potrebbe creare qualche problema di trasporto. Limite a cui vanno aggiunti i problemi relativi al trasporto e alla distribuzione di milioni di dosi.

Il tempo stringe

Tornando al discorso siringhe, Enrico Bucci e Luciano Capone, autori dell’articolo de il Foglio, ricordano che le siringhe necessarie per la somministrazione del vaccino dovranno essere “siringhe di precisione” dotate anche di aghi speciali. Per il cui approvvigionamento – essendo dispositivi particolari e in considerazione del fatto che servirà una doppia dose di vaccino – bisogna stringere contratti di fornitura sin da ora.

L’Italia dunque – senza voler creare troppi allarmismi – su questo punto sembra essere già in ritardo sulla tabella di marcia. Ma ancora in tempo per potersi organizzare. Soprattutto perché il problema si porrà in particolare in una fase successiva, quando arriveranno milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19. Proprio per questo la stessa Gellona riferisce di aver allertato da mesi, istituzioni, ministero della Salute e regioni, senza però aver ottenuto finora alcun riscontro.