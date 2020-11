L’Oms lancia un piano per eradicare i tumori della cervice uterina 

Prevede più vaccini contro l'Hpv, screening e trattamenti in modo da ridurre i nuovi casi del 40% e risparmiare fino a 5 milioni di morti entro il 2050. Sopratutto nelle aree a maggiori prevalenza di Hiv. Ogni dollaro investito ne porterebbe 3,2 alle economie

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un piano globale per eradicare i tumori della cervice uterina, quarta causa di cancro nelle donne. E lo fa pubblicando al contempo anche le stime dell’impatto dell’Hiv su questa neoplasia. Le donne che vivono con l’Hiv hanno infatti un rischio di sviluppare il cancro cervicale sei volte maggiore rispetto alla controparte non affetta da Hiv. Questo rischio più elevato si manifesta durante tutto il ciclo di vita a partire da un aumento del rischio di contrarre l’infezione da papilloma virus umano (Hpv) – che può causare il tumore alla cervice uterina – passando da una progressione più rapida verso il cancro, minori possibilità di regressione delle lesioni pre-cancerose, fino a tassi più elevati di recidiva dopo il trattamento.

Il legame tra Hiv e tumori della cervice uterina

In tutto il mondo circa il 5% di tutti i casi di cancro cervicale è attribuibile all’Hiv. Con una grande varietà a seconda delle aree e una forte disparità nel carico del tumore della cervice uterina. In otto Paesi per esempio si registra un’elevata prevalenza dell’infezione, con una frazione di tumore della cervice attribuibile all’Hiv superiore al 40%. Mentre in 127 la prevalenza di Hiv è sotto il 5 per cento. L’ottantacinque per cento delle donne con tumore della cervice e Hiv vive nell’Africa sub-sahariana. Soprattutto in queste aree la vaccinazione contro l’Hpv, lo screening e il trattamento delle lesioni cancerogene e pre-cancerogene alla cervice, fondamentali per la prevenzione e la gestione del cancro cervicale, devono ancora essere implementati.

Cosa prevede il piano dell’Oms

Il piano dell’Oms prevede dunque più vaccini, screening e trattamenti per eliminare i tumori della cervice uterina, riducendo i nuovi casi del 40% e risparmiando 5 milioni di morti entro il 2050. Secondo la strategia per ogni dollaro investito nello sforzo le economie ne guadagnerebbero 3,2. Gli obiettivi indicati dal piano prevedono di avere entro il 2030 il 90% delle donne sopra i 15 anni completamente vaccinate contro l’Hpv, il virus che causa la maggior parte di questi tumori, il 70% sottoposte a screening a 35 e 45 anni e il 90% delle donne a cui viene diagnosticato il tumore che ricevono il trattamento compreso l’accesso alle cure palliative. Il ritorno economico, afferma il documento, sale a 26 dollari se si considerano anche i benefici indiretti sulle famiglie e sulle comunità.

L’Oms fornirà gli strumenti necessari

“Eliminare una qualsiasi forma di tumore una volta sembrava un sogno impossibile – ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms – ma ora abbiamo gli strumenti efficaci e basati sull’evidenza per renderlo una realtà. Potremo eliminare il tumore cervicale come problema di salute pubblica se riusciremo a unire gli strumenti che abbiamo con una forte determinazione ad usarli in tutto il mondo”. “Con il lancio dell’iniziativa per l’eliminazione del tumore alla cervice uterina – ha aggiunto Meg Doherty, direttrice dei programmi globali dell’Oms contro l’Hiv, l’epatite e le malattie sessualmente trasmissibili – ci impegniamo a garantire che le donne, i partner attuatori e i ministeri della salute abbiano gli strumenti necessari per attuare le nostre linee guida aggiornate”.