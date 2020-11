Antibiotici negli animali, l’Anmvi: no al “fai da te”

Un’indagine Censis segnala alcune pratiche scorrette: dall’acquisto diretto in farmacia alla richiesta, rivolta al medico di famiglia, di un farmaco a uso umano. Il presidente dell’associazione dei veterinari, Marco Melosi: “I comportamenti sbagliati sono minoranza, ma gravi. Vanno stigmatizzati”

No al “fai da te” con gli antibiotici per gli animali. A ribadirlo è il presidente dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), Marco Melosi: “In fatto di uso corretto degli antibiotici negli animali, dobbiamo stigmatizzare una minoranza di comportamenti sbagliati nei proprietari: il fai da te fuori dal controllo terapeutico veterinario che in alcuni casi è addirittura fuori legge e in danno al Servizio sanitario nazionale”.

La presa di posizione di Melosi arriva in concomitanza con un’indagine realizzata da Censis e Università di Foggia, presentata nel corso di un webinar, a cui lo stesso Melosi ha preso parte, organizzato il 18 novembre in collaborazione con il ministero della Salute nell’ambito delle iniziative per la Settimana mondiale della lotta all’antimicrobico-resistenza.

L’acquisto in farmacia

Secondo il Censis, il 54,5% dei proprietari di animali da compagnia interpellati ammette di avere comprato l’antibiotico veterinario direttamente in farmacia, senza la prescrizione del medico veterinario che è obbligatoria per legge. Il dato si riferisce all’ultima volta in cui si è manifestata la necessità terapeutica, senza un particolare anno di riferimento. “L’introduzione della tracciabilità informatizzata dei medicinali veterinari potrà contribuire a correggere questo comportamento, essendo diventata obbligatoria, dall’aprile del 2019, l’emissione elettronica della ricetta veterinaria”, sottolinea l’Anmvi in una nota.

Farmaci a uso umano e vendite online

Più bassa (4,2%), ma sempre da stigmatizzare secondo l’Anmvi, è la percentuale di coloro che hanno chiesto al proprio medico di famiglia di prescrivere per sé un antibiotico per uso umano e lo hanno poi usato sul proprio animale. “Un comportamento dannoso per la salute del pet e potenzialmente dannoso per il Servizio sanitario nazionale”, sottolinea l’associazione. Fuori legge anche quell’1,7% che acquista antibiotici su Internet: in Italia e in tutta Europa l’acquisto on line di medicinali veterinari con obbligo di prescrizione veterinaria è vietato.

L’uso appropriato

Non rientrano fra i comportamenti corretti nemmeno quelli di coloro (9,7%) che usano un antibiotico veterinario già disponibile in casa, senza il parere del veterinario curante, oppure di coloro che fanno ricorso (4,2%) a un antibiotico per uso umano avanzato dopo una cura personale o di un familiare/amico. Inoltre, c’è un 15, 8% che smette di somministrare l’antibiotico quando scompaiono i sintomi o si notano miglioramenti, altro comportamento fuori dal protocollo veterinario. “È invece molto confortante – osserva Melosi – quel 98,6% di proprietari che dichiara di aver usato un antibiotico prescritto dal veterinario e di averlo somministrato secondo le sue indicazioni (91,8%)”.

Antibiotici, allevamenti e alimenti

C’è poi un altro capitolo, quello della disinformazione sull’uso degli antibiotici negli allevamenti. “I dati ufficiali sugli antibiotici veterinari vanno conosciuti e bisogna saperli interpretare per non pagare il prezzo della disinformazione”, sottolinea Melosi, riferendosi in particolare alle attività di controllo dei residui dei farmaci veterinari nei prodotti di origine animale.

Dalla ricerca del Censis emerge una tendenza a considerare “pericolosi” gli antibiotici utilizzati per curare gli animali allevati. Inoltre, l’81,6% del campione nazionale non sa che gli antibiotici non si usano per stimolare la crescita degli animali e non conosce (70%) dei controlli su carni e uova per escludere l’esposizione alimentare alla presenza di residui antibiotici nel piatto.