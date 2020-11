Forniture per le sperimentazioni cliniche, nasce un consorzio tra Roche, Sap e Tenthpin

Le tre stanno lavorando insieme per gestire le forniture per le sperimentazioni cliniche (Clinical trial supply management solution - Ctsm)

SAP e Roche hanno annunciato che, insieme a Tenthpin, stanno collaborando per disegnare il futuro delle attività per la gestione delle forniture mediche e armonizzare i sistemi di supply chain in ambito clinico e commerciale. Le tre organizzazioni hanno costituito un consorzio industriale e stanno lavorando insieme per gestire le forniture per le sperimentazioni cliniche (Clinical trial supply management solution – Ctsm).

Il consorzio

Le aziende che conducono studi clinici hanno bisogno di visibilità sul possibile andamento della domanda per garantire la disponibilità delle forniture e delle confezioni, soprattutto ora che la pandemia globale sta avendo un notevole impatto sulle supply chain. Questo consorzio è composto da numerosi operatori del settore delle scienze biologiche, inclusi i fornitori di test clinici e di sistemi di risposta interattiva, e si focalizzerà sulla definizione e l’orchestrazione dei processi di forniture medicali in modo che siano ottimamente allineati. Le tre società indirizzeranno indirizzano le principali priorità dell’industria delle scienze biologiche consentendo una pianificazione più accurata e una migliore gestione dell’inventario attraverso l’inclusione di parametri di sperimentazione clinica, come i tassi di iscrizione pianificati e attivi, nei processi di pianificazione della domanda e dell’offerta.

Il Ctsm

La soluzione Ctsm è progettata per consentire:

Maggiore flessibilità nei processi di business per soddisfare la domanda futura di forniture cliniche

Processi semplificati e dati in tempo reale per aiutare le aziende a prendere decisioni informate su ogni aspetto della catena di approvvigionamento

Trasparenza end-to-end e dati sul processo di fornitura clinica dalla fonte alla consegna per rispettare i requisiti di conformità

Migliore collaborazione tra tutte le parti interessate dal Ctsm, dai fornitori alle società di scienze biologiche, fino alle strutture cliniche

Supporto end-to-end con definizione dell’offerta, previsione della domanda, approvvigionamento e integrità della supply chain, produzione e distribuzione.

“Questa partnership rappresenta una pietra miliare nella nostra iniziativa di cloud industry”, ha affermato Peter Maier, president, Industries and customer Advisory di SAP. “Insieme a Roche e Tenthpin, ora possiamo soddisfare gli ambiti specifici delle forniture per studi clinici e migliorare i risultati di business e, in ultima analisi, la salute dei pazienti. Ottenendo maggiori dati per formulare l’andamento della domanda e maggiori informazioni sui livelli delle scorte delle strutture cliniche, la soluzione consentirà tempi più veloci per la gestione delle forniture cliniche, ridurrà l’eccesso di inventario e consentirà un processo decisionale informato dall’inizio alla fine”.