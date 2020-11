Il gruppo Chiesi prima pharma nella top ten del “Diversity Leaders Award”

Su 850 aziende europee, secondo il Financial Times promotore dell'iniziativa, la società è anche la prima nel settore farmaceutico e la seconda delle imprese italiane (35 nel ranking) in classifica (l'altra è Armani al sesto posto)

Chiesi Farmaceutici è rientrata nella top ten (su 850 aziende europee) del “Diversity Leaders Award” promosso dal Financial Times. L’azienda è anche la prima nel settore farmaceutico e la seconda delle aziende italiane (35 nel ranking) in classifica (l’altra è Armani al sesto posto). L’obiettivo del riconoscimento è identificare e valorizzare le aziende leader in termini di politiche e azioni volte a sensibilizzare sul concetto di diversità come valore imprescindibile.

Il ranking

Il “Financial Times” promotore dell’Award, grazie alla collaborazione di “Statista” – società tedesca attiva nel campo delle ricerche di mercato – da aprile ad agosto 2020 ha intervistato 100 mila persone di 15 mila aziende con un minimo di 250 dipendenti in 16 paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito).

Come di consueto, tramite un questionario sono state raccolte le opinioni su come vengono gestite in azienda tematiche relative a età, genere, equità, etnia, disabilità e orientamento sessuale (Lgbtq). Inoltre, a tutti i partecipanti è stato domandato in che misura ritenessero che il proprio datore di lavoro promuova la diversità su una scala da 0 a 10. Il tasso di accordo/disaccordo relativo alle dichiarazioni è stato misurato utilizzando la scala di Likert (una tecnica psicometrica di misurazione dell’atteggiamento) a 5 punti. È stata anche data la possibilità di valutare altre aziende competitor nei rispettivi settori in termini di diversità. Oltre alle dichiarazioni dei dipendenti, al fine di perfezionare l’analisi, sono stati coinvolti i referenti delle risorse umane di ogni azienda.

Altre società presenti nella lista

La prima azienda farmaceutica dopo Chiesi è Novartis, al 90esimo posto seguita da Merck al 96esimo, Roche al posto 107, J&J al 115, Astrazeneca al 151, Boehringer Ingelheim al 158 e Novozymes al 172 (proseguendo ce ne sono molte altre). Colpisce come all’intero della classifica non ci siano altre aziende farmaceutiche italiane. L’altra del campo healthcare, per la precisione oculistica, è Exilor Luxottica (che in parte è francese) al 135esimo posto.