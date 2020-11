Nuovo accordo commerciale tra Comifar e Guzzini

Secondo l'intesa, per il canale farmaceutico Comifar distribuirà in esclusiva al network Valore Salute e a tutte le altre farmacie e parafarmacie italiane del gruppo nuove custodie tascabili con cordoncino per mascherine chirurgiche usa e getta prodotte dal partner

Fratelli Guzzini e Gruppo Comifar hanno stretto un accordo commerciale secondo il quale, per il canale farmaceutico, Comifar distribuirà in esclusiva al network Valore Salute e a tutte le altre farmacie e parafarmacie italiane del gruppo nuove custodie tascabili con cordoncino per mascherine chirurgiche usa e getta prodotte da Fratelli Guzzini.

Le reazioni

Piergiorgio Di Filippo, Procurement director del Gruppo Comifar commenta così l’accordo: “Crediamo che, in questo momento difficile, sia doveroso per tutti gli operatori coinvolti a diversi livelli nella pandemia, assicurare che, almeno in farmacia, ci siano solo prodotti di qualità e assolutamente sicuri. In questo caso siamo riusciti a offrire non solo un prodotto funzionale, sicuro ed ecologico, ma anche un design piacevole e la qualità indiscussa del made in Italy”. Sergio Grasso, Amministratore delegato di Fratelli Guzzini dichiara: “Siamo molto contenti di aver stretto una forte collaborazione con il Gruppo Comifar. Il nostro obiettivo è quello di creare valore per i consumatori, realizzando prodotti di alta qualità, che coniugano design, funzionalità e tecnologia e siamo perfettamente consapevoli di quanto importante sia l’individuazione dei più appropriati canali distributivi per farne apprezzare i contenuti. Riteniamo che i farmacisti siano partner altamente qualificati e preziosi per trasferire con professionalità e competenza alcuni dei nostri articoli utili a migliorare la qualità della vita di coloro che vorranno sceglierli”.