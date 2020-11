Pubblicità preservativi, i motivi dell’esclusione

Alla base della decisione del ministero di escludere questi prodotti dalla richiesta autorizzativa per la pubblicità, sta il concetto secondo cui la comunicazione relativa ai dm può essere un importante strumento di prevenzione per salute

di Silvia Stefanelli – Studio legale Stefanelli&Stefanelli

Sulla GU del 14 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto 6 ottobre 2020 titolato – Esclusione della pubblicità dei profilattici dall’autorizzazione del Ministero della salute. Come nasce questa esclusione? L ’art. 21 D.Lgs. 46/97 (lo stesso che prevede l’obbligo autorizzativo per la pubblicità al consumatore dei dispositivi medici) al comma 2-ter stabilisce che “nell’ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeria le”. In forza di tale possibilità giuridica il Ministero ha deciso di escludere i preservativi dall’obbligo autorizzazione preventiva. Quindi dal 29 novembre 2020 (15 giorni la pubblicazione in GU) la pubblicità dei preservativi potrà essere effettuata senza richiedere l’autorizzazione del Ministero.

Le giustificazioni

Appare interessante non tanto l’esclusione in sé e per sé (di cui si discuteva da anni, ma che comunque è la prima a intervenire in forza di tale norma) quanto le argomentazioni che vengono evidenziate per “giustificare” l’esclusione stessa.

Nelle premesse iniziali infatti, dopo aver dato atto che in base ai dati raccolti dall’Iss dal 2000 – 2018 il numero di persone con infezioni trasmesse per via sessuale risulta fortemente aumentato, si dichiara che l’utilizzo corretto del preservativo non è nocivo per la salute e che, costituisce il dispositivo medico più efficace per la protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili. Di conseguenza si considera che “la strategia migliore da adottare per combattere le infezioni sessualmente trasmissibili è la prevenzione attraverso l’informazione e l’educazione a comportamenti sessuali responsabili e che, pertanto, è fondamentale una diffusa informazione sugli strumenti necessari a ridurre il rischio di contagio, quali l’uso del profilattico”. In sostanza si afferma che la comunicazione relativa ai dm può essere un importante strumento di prevenzione per salute.

Le limitazioni della comunicazione al pubblico

Allora veramente si ripresenta ancora una volta la domanda che tante volte è sorta spontanea: perché il legislatore italiano, in assenza peraltro di fondamento in direttiva comunitaria, ha ritenuto sin dal 1998 di limitare la possibilità di comunicare con il pubblico? Tale limite ha fortemente penalizzato le aziende italiane che, peraltro, in carenza di requisiti specifici, si sono viste molto spesso modificare le pubblicità senza capirne la ragione oppure applicare i criteri del farmaco (che – diciamocelo – non sempre hanno senso nel mondo dei medical device).

Non sarebbe stato più logico prevedere l’intervento del ministero della salute solo nel caso in cui la pubblicità fosse tale da comportare – nel concreto – un rischio per la salute, conferendo altresì al ministero il potere di ordinare l’immediata cessazione della pubblicità stessa? Soluzione adottata, infatti, nel decreto che qui si commenta.