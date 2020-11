Antiobiotico-resistenza: 5 priorità secondo la coalizione delle agenzie regolatorie

L’Icmra rivolge un appello a industria, istituzioni, operatori sanitari e media per unire le forze nella lotta contro la minaccia dei superbatteri: "Serve una risposta coordinata e di tipo One Health"

L’industria, le istituzioni, gli operatori sanitari, i media. Tutti devono dare un contributo alla lotta globale contro l’antibiotico-resistenza . Un impegno collettivo che deve realizzarsi sotto il segno dell’approccio One Health, che considera interconnesse saluta umana, animale e dell’ambiente. È l’appello lanciato dalla Coalizione internazionale delle autorità di regolamentazione dei medicinali (Icmra), a cui aderisce per l’Italia l’Aifa, in occasione della settimana mondiale dedicata all’uso consapevole degli antibiotici.

“L’Oms ha dichiarato che l’antiobiotico-resistenza (Amr) rappresenta una delle prime dieci minacce alla salute pubblica a livello mondiale, in quanto compromette la nostra capacità di curare anche infezioni minori e mette a serio rischio le procedure chirurgiche e altri interventi medici avanzati e salvavita”, ricorda l’Icmra in una nota.

Approccio One Health

La risposta alla minaccia dei superbatteri deve coinvolgere tutti: “L’Amr – prosegue la nota – è un problema complesso e sfaccettato e chiede una risposta coordinata e di tipo One Health in tutti i settori, compresa la salute pubblica, la salute degli animali e l’ambiente”.

La coalizione delle agenzie regolatorie è al fianco dell’Oms per chiedere a istituzioni, industria, mondo accademico, operatori sanitarie, Ong e media a riunirsi per ridimensionare l’emergenza e la diffusione dell’Amr; continuare i progressi nella sorveglianza antimicrobica, nella prevenzione, controllo e gestione delle infezioni; dare la priorità allo sviluppo di nuovi farmaci innovativi e di altri prodotti terapeutici che contribuiscano a combattere la resistenza antimicrobica, compresi la diagnostica e le alternative agli antimicrobici; garantire equità a livello globale nell’accesso adeguato agli antimicrobici; ridurre al minimo il rilascio di sostanze con proprietà antimicrobiche nell’ambiente.

Il ruolo delle agenzie regolatorie nel facilitare l’arrivo di nuovi antibiotici

“Ci sono sfide uniche che riguardano lo sviluppo, la commercializzazione e la sostenibilità dei prodotti a contrasto della resistenza antimicrobica, ed è necessaria la presenza di sistemi di regolamentazione moderni che possano adattarsi a tali esigenze. Le Autorità di regolamentazione dei medicinali – spiega l’Icrma – si impegnano quindi a collaborare per semplificare i requisiti regolatori, senza compromettere la qualità, l’efficacia e la valutazione della sicurezza di questi prodotti”.

Cinque appelli in uno

Con il suo appello, articolato in cinque punti, la coalizione delle agenzie regolatorie invita: