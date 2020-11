Biofarmaceutica africana, arriva un investimento da 750 milioni di dollari

Attraverso una serie di passaggi finanziari e di fusioni tra aziende healthcare del continente nero, Development partners international (Dpi), il britannico Gruppo Cdc e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Ebrd) vogliono proporre un modello di mercato maggiormente inclusivo e con una supply chain meno frazionata e robusta

Portare a un altro livello la biofarmaceutica africana. È questo l’obiettivo che si sono dati la Development partners international (Dpi) attraverso il suo fondo Adp III, il britannico Gruppo Cdc e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Ebrd) con un investimento totale di 750 milioni di dollari. Attraverso una serie di passaggi finanziari e di fusioni tra aziende healthcare del continente nero, si vuole proporre un modello di mercato maggiormente inclusivo e con una supply chain meno frazionata e più robusta.

Il piano

L’avvio prevede un’iniezione iniziale di 250 milioni di dollari che serviranno per mettere insieme la società farmaceutica Adwia Pharmaceuticals e la Celon Laboratories, una società indiana specializzata in oncologia. Si vuole quindi unire la ricerca indiana con un nuovo modo di supportare le necessità mediche in Africa attraverso lo sviluppo di un solido mercato. Le aree terapeutiche di interesse sono varie e una di queste sarà proprio l’oncologia. Tra l’altro si punterà moltissimo sui farmaci generici (di cui l’India è uno dei massimi produttori ed esportatori al mondo). I restanti 500 milioni saranno utilizzati per rinforzare le pipeline, la catena distributiva e spingere verso nuove acquisizioni.