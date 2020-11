I White Paper di AboutPharma: ‘Emofilia e danni osteo articolari, il ruolo chiave dell’ecografia’

Grazie all'ecografia si può monitorare e modificare nel tempo il regime di profilassi adattandolo alle caratteristiche specifiche del paziente. *IN COLLABORAZIONE CON PFIZER

Piu di 200 mila euro a persona è il prezzo che lo Stato italiano paga ogni anno per la presa in carico e il trattamento di ciascuno degli oltre 2.300 pazienti che convivono con l’emofilia in forma grave. Un costo diretto 87 volte superiore rispetto alla spesa sanitaria media pro-capite. Numeri che, nel tempo, crescono di pari passo con l’aumento della prevalenza della malattia in Italia.

I costi

Un incremento di costi fortemente correlato con l’insorgenza di complicanze secondarie. In particolare, circa il 60% dei soggetti emofilici va incontro a complicanze articolari con spesso risvolti chirurgici, a partire dalle quali si arriva spesso alla condizione di grave disabilità.

Diagnosi precoce

Un quadro non roseo, che si può almeno in parte ridipingere con un intervento tempestivo. Una partita in cui gioca un ruolo chiave l’individuazione precoce dei danni osteoarticolari. A guidare questo processo è l’utilizzo di nuove tecniche e procedure, come il sistema HEAD-US (Haemophilia Early Arthropathy Detection with UltraSound).

HEAD-US

Ma cosa è il sistema HEAD-US? Come, quando e perché si esegue l’ecografia osteoarticolare sui pazienti emofilici? Quali i vantaggi rispetto ad altre tecniche? Tutte le risposte nel White Paper “Emofilia e danni osteo articolari, il ruolo chiave dell’ecografia” della collana “I White Paper AboutPharma“, realizzato in collaborazione con Pfizer SrL.

