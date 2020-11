Covid-19, Msd acquisirà la biotech OncoImmune per 425 milioni di dollari

Il gruppo farmaceutico americano ha annunciato l’intenzione di rilevare l’azienda biotech, con l’obiettivo di ottenere i diritti su un farmaco che sta portando risultati significativi nel trattamento di pazienti ospedalizzati con Sars-cov-2

Msd acquisirà OncoImmune per 425 milioni di dollari in contanti. Il gruppo farmaceutico americano ha annunciato l’intenzione di rilevare l’azienda biotech, con l’obiettivo di ottenere i diritti su un farmaco che sta portando risultati significativi nel trattamento di pazienti ospedalizzati con Covid-19.

Il farmaco

Il farmaco in questione (Cd24Fc), secondo quanto riporta Cncbc, ha dimostrato in uno studio clinico in fase avanzata la capacità di ridurre il rischio di insufficienza respiratorie o morte di oltre il 50% nei pazienti ospedalizzati affetti da Sars-cov2, che hanno bisogno di ossigeno.

È stato somministrato come infusione endovenosa in aggiunta allo standard di cura, che potrebbe includere remdesivir e desametasone, ed è stato confrontato con il solo standard di cura. I dati, in 203 pazienti, hanno anche mostrato che i pazienti che ricevevano il medicinale avevano una probabilità maggiore del 60% di vedere un miglioramento dello stato clinico.

In cerca di nuove terapie

“Sono necessarie nuove opzioni terapeutiche significative per forse milioni di persone in tutto il mondo che svilupperanno una malattia Covid-19 grave o critica”, ha affermato Roger M. Perlmutter, Merck research laboratories. “Recenti indagini cliniche supportano l’opinione che Cd24Fc possa fornire benefici oltre la terapia standard di cura per i pazienti Covid-19 che richiedono supporto di ossigeno, e quindi rappresenterà un’importante aggiunta alla pipeline Merck di farmaci e vaccini sperimentali progettati per affrontare la pandemia Covid-19”.

I risultati

L’analisi ad interim dei dati di 203 partecipanti (75% dell’arruolamento pianificato) riportati da OncoImmune ha indicato che i pazienti con Covid-19 grave o critico trattati con una singola dose di CD24Fc hanno mostrato una probabilità maggiore del 60% di miglioramento dello stato clinico, come definito dal protocollo, rispetto al placebo. Il rischio di morte o insufficienza respiratoria è ridotto di oltre il 50%. I risultati dettagliati saranno presentati per la pubblicazione in una rivista medica peer-reviewed.

“L’eccezionale lavoro del team di OncoImmune ha fornito prove convincenti sull’uso di Cd24fc in pazienti con Covid-19 grave e critico nel nostro studio di fase 3”, ha affermato Yang Liu, PhD, co-fondatore e amministratore delegato di OncoImmune. “Non vediamo l’ora di lavorare con gli scienziati e gli ingegneri di produzione di Merck e con le autorità di regolamentazione mentre cerchiamo di accelerare lo sviluppo globale di questa terapia potenzialmente importante”.