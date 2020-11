Covid-19: test sindromici per facilitare la diagnosi differenziale

La tecnologia mette oggi disposizione strumenti molto efficaci, capaci di identificare oltre venti patogeni respiratori, fornendo agli specialisti risultati accurati, in tempi clinicamente rilevanti. Favorito in questo modo anche l'uso appropriato degli antibiotici. *IN COLLABORAZIONE CON BIOMÉRIEUX

La pandemia da Sars-CoV-2 impone la necessità di identificare e differenziare i pazienti Covid-19 da quelli con sintomatologia simile, associata a diversi virus respiratori, tra cui quello dell’influenza, cui possono aggiungersi infezioni batteriche. Ai motivi di igiene pubblica facilmente intuibili, si collega anche la necessità di controllare il fenomeno dell’antibiotico resistenza che, dato l’alto numero dei nuovi ricoverati, ogni giorno e ogni ora, rischia di rappresentare un’ulteriore e grave sequela della malattia. Spiega Carlo Tascini, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale: “Entriamo nei mesi freddi dell’anno, durante i quali cominciano a diffondersi l’influenza e molti altri virus. Molti pazienti arrivano in Pronto Soccorso per sospetto Covid-19 ma in realtà potrebbero essere stati colpiti da altri patogeni”.

Efficacia e rapidità

Oggi però l’innovazione diagnostica rende disponibili strumenti molto efficaci, capaci di diagnosticare rapidamente oltre venti patogeni respiratori, fornendo agli specialisti risultati accurati, in tempi clinicamente rilevanti. “I test molecolari – prosegue Tascini – sono specifici per i singoli virus ed esistono sempre più test che hanno nel loro pannello più di un virus. Oltre a questi esistono test sindromici che rilevano sia la presenza di virus che di batteri”.

I sintomi non bastano

Ricoverare solo in base ai sintomi è rischioso. Tascini ne è ben consapevole: “La diagnosi differenziale con questi test sindromici rapidi è fondamentale per evitare di mettere insieme tutti i pazienti, Covid-19 e non Covid-19, nei PS, nei reparti o nelle medicine, in attesa di risultati”. E dato che i numeri dei casi sospetti aumentano e non tutte le strutture ospedaliere riescono ad avere un dato diagnostico certo in tempi rapidi, la possibilità dello screening all’ingresso è sempre più rilevante.

“Rivoluzione” sindromica

Ma che cosa sono esattamente i pannelli sindromici? “Dal punto di vista del nostro lavoro specialistico – dice ancora Tascini – rappresentano una rivoluzione. Questi pannelli mettono insieme più patogeni per un singolo campione. Facciamo l’esempio dell’espettorato: ci sono pannelli che ricercano microrganismi atipici tipo legionella, micoplasma e clamidia più i virus influenzali, parainfluenzali e a breve, immagino, anche Sars-Cov2. Oltre a quelli, anche i batteri che danno sintomi respiratori come pneumococco, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus etc. In più, aiutano a rilevare anche i meccanismi di resistenza agli antibiotici che sono sempre più importanti. Il risultato si può avere in due ore o anche meno: il che è fondamentale nei pazienti critici e in tempo di pandemia lo è ancora di più”.

Se Sars-CoV2 non coabita con altri patogeni

L’esperienza condotta dalla unità operativa diretta dal professor Tascini permette di affermare che al Sars-CoV2 non si associno sovente co-patogeni. “Sicuramente, invece, accade che i pazienti si possano sovra-infettare con patogeni batterici, soprattutto i ricoverati più gravi”. La diagnosi differenziale è utilissima non solo nella terapia delle polmoniti, ma anche delle meningiti. “In passato abbiamo fatto profilassi con antibiotici contro il meningococco a migliaia di persone, in attesa dei test microbiologici. Adesso – aggiunge il professore – in due ore si fa già la diagnosi e se non c’è il meningococco si evita di somministrare impropriamente migliaia di dosi di antibiotico”.

Prevenire le resistenze microbiche

A proposito di uso inappropriato. In Italia l’80% dei pazienti ricoverati con diagnosi di Sars-CoV-2 è sottoposta a trattamenti antibiotici. Considerato il rischio di resistenze microbiche legato a somministrazioni inappropriate, s’intuisce l’importanza di avere a disposizione test diagnostici affidabili, che forniscano risultati in tempi rapidi. Tascini rafforza il concetto: “Questi strumenti ci sono molto utili. Perché in poche ore, e soprattutto nei pazienti più critici, permettono di escludere o confermare un’infezione. Così che, invece di scegliere una terapia ad ampio spettro, possiamo farne di più mirate e ristrette. Qui a Udine, nel 20% dei pazienti Covid-19, non avendo trovato alcun batterio, abbiamo sospeso la terapia antibiotica. Pensando alle analogie con l’influenza, cui spesso si sovrappone un’infezione batterica da pneumococco o stafilococco, abbiamo trattato con antibiotici, direi ora impropriamente, molti pazienti Covid-19 che non ne avevano bisogno, cui probabilmente avremo indotto resistenza. Però ora, grazie ai pannelli sindromici, stiamo riducendo anche questo rischio”.

In collaborazione con bioMérieux