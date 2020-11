Fda amplia l’indicazione di baloxavir marboxil alla prevenzione post-esposizione dell’influenza

L'agenzia regolatoria americana ha dato il via libera all'uso del farmaco nei confronti dei pazienti dai 12 anni in su dopo il contatto con un altro individuo che ha l'influenza

La Food and drug administration ha ampliato l’indicazione approvata per baloxavir marboxil includendo la prevenzione post-esposizione dell’influenza per i pazienti dai 12 anni in su dopo il contatto con un individuo che ha l’influenza. Il farmaco è stato originariamente approvato nel 2018 per il trattamento dell’influenza non complicata in pazienti di età pari o superiore a 12 anni sintomatici per non più di 48 ore.

“Questa indicazione ampliata per baloxavir marboxil fornirà un’opzione importante per aiutare a prevenire l’influenza giusto in tempo per una stagione influenzale che si prevede sarà diversa da qualsiasi altra perché coinciderà con la pandemia di coronavirus”, ha detto Debra Birnkrant, direttore della divisione di prodotti antivirali nel center for drug evaluation and research della Fda.

Trattamento

Il trattamento dei pazienti influenzali con farmaci antivirali entro 48 ore dal momento in cui si ammalano può ridurre i sintomi e la durata della malattia. Un vaccino annuale contro l’influenza stagionale è il modo migliore per proteggersi dall’influenza.

Lo studio

La sicurezza e l’efficacia di baloxavir marboxil per la prevenzione dell’esposizione post-influenzale sono supportate da uno studio randomizzato, in doppio cieco e controllato in cui 607 soggetti, di età pari o superiore a 12 anni esposti a una persona con influenza nella loro famiglia, hanno ricevuto una singola dose di baloxavir marboxil o una singola dose di un placebo. Di questi 607 soggetti, 303 hanno ricevuto baloxavir marboxil e 304 hanno ricevuto il placebo. L’endpoint primario dello studio rappresenta la percentuale di soggetti infettati dal virus dell’influenza e presentavano febbre e almeno un sintomo respiratorio dal giorno 1 al giorno 10. Di coloro che hanno ricevuto il farmaco, l’1% dei soggetti ha soddisfatto questi criteri, rispetto al 13% dei soggetti che hanno ricevuto un placebo per la sperimentazione clinica.

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali più comuni di baloxavir marboxil includono diarrea, bronchite, nausea, sinusite e mal di testa. Nei pazienti che assumono baloxavir marboxil può verificarsi ipersensibilità, inclusa anafilassi (reazione allergica). I pazienti non devono assumere il farmaco se hanno avuto una nota reazione di ipersensibilità a baloxavir marboxil. baloxavir marboxil non deve essere somministrato contemporaneamente a latticini, bevande arricchite di calcio o lassativi, antiacidi o integratori orali contenenti calcio, ferro, magnesio, selenio, alluminio o zinco.