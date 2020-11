Comitato farmaci orfani, Ue lancia un bando per tre rappresentanti dei pazienti

La Commissione Europea è alla ricerca di tre componenti da inserire nell'organo dell’Ema in rappresentanza delle organizzazioni dei pazienti. La scadenza delle candidature è fissata per il 18 dicembre

La Commissione Europea ha lanciato un bando per la ricerca di tre membri da inserire nel Comitato per i farmaci orfani dell’Ema (Committee for orphan medicinal products) in rappresentanza delle organizzazioni dei pazienti. Tali membri, si legge in una nota diffusa dall’Agenzie europea per i medicinali, saranno coinvolti nelle riunioni del Comitato insieme ai membri nominati da ciascuno stato membro (incluso Islanda e Norvegia), con l’aggiunta di altri tre componenti nominati dalla Commissione europea sulla base di una raccomandazione dell’Ema stessa. Il termine per la presentazione delle domande alla Commissione è il 18 dicembre 2020. La Commissione europea nominerà i membri dell’organizzazione dei pazienti previa consultazione con il Parlamento europeo.

Il ruolo dei rappresentanti

I tre membri che rappresentano le organizzazioni di pazienti saranno nominati per un periodo di tre anni, a partire dall’1 luglio 2021, che può essere rinnovato. Secondo quanto prevede il regolamento, gli attuali stati membri possono ripresentare la domanda.

Il ruolo di un rappresentante dell’organizzazione di pazienti Comp è quello di dare voce ai pazienti e garantire che le loro esigenze siano prese in considerazione nel processo decisionale del Comitato. Sebbene non sia richiesta una formazione medica, i candidati possono beneficiare di una solida conoscenza delle questioni mediche e, in una certa misura, delle normative relative ai medicinali nell’Ue.

Tali figure partecipano alle procedure del Comp allo stesso modo degli altri membri del Comitato. Prendono parte alle riunioni mensili del Comitato presso l’Ema e contribuiscono attivamente alle discussioni scientifiche per esaminare documenti e fare commenti con un’attenzione specifica al gruppo target che rappresentano. Sono anche membri del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Ema, del comitato pediatrico e del comitato per le terapie avanzate.

Cosa fa il comitato

Il Comitato per i farmaci orfani è responsabile della valutazione delle domande di designazione per i farmaci orfani. Tali designazioni riguardano i medicinali da sviluppare, la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di malattie rare che sono pericolose per la vita delle persone o comunque molto gravi. Nell’Unione europea una malattia si definisce rara quando colpisce 5 persone su 10mila. La Commissione Europea decide se concedere una designazione orfana per il medicinale in base all’opinione del Comp.

I benefici per le aziende

La designazione di farmaco orfano consente a un’azienda farmaceutica di beneficiare di incentivi dall’Ue, come tariffe ridotte e protezione dalla concorrenza una volta che il medicinale è stato messo sul mercato. Il Comp inoltre consiglia e assiste la Commissione europea su questioni relative ai medicinali orfani, tra cui: sviluppare e stabilire una politica a livello comunitario; elaborare linee guida dettagliate; realizzare collegamenti internazionali.