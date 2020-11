Resa pubblica la nuova strategia farmaceutica europea

Maggiore accessibilità ai farmaci, maggiore trasparenza e più collaborazione tra gli Stati e tra enti pubblici e privati

Dopo lunghe discussioni e gestazioni alla fine ha visto la luce la nuova strategia farmaceutica europea. Il 25 novembre la Commissione ha reso noti i punti programmatici per migliorare l’ecosistema industriale (e non solo) dell’healthcare continentale nella ormai famosa ottica dell’unione sanitaria. Il prossimo passaggio sarà la discussione a livello politico in seno all’Epsco (Il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) il 2 dicembre 2020.

I capisaldi

I punti forti riguardano sostanzialmente due aspetti. Accelerare sull’innovazione nell’ambito della ricerca e uniformare i processi. Su quest’ultimo aspetto l’uniformità richiesta passa attraverso una corposa revisione della legislazione vigente a cui si potrà lavorare entro 2022. Un’ipotesi in campo è anche la revisione delle regolamentazioni sui medicinali per i bambini affetti da malattie rare. Ovviamente si parla anche di digitale, in quanto si vuole creare un nuovo European health data space entro il prossimo anno. Dal punto di vista della ricerca, invece, entreranno in gioco i progetti Horizon 2020 e Eu4Health anche in ottica di rafforzare il sistema difensivo europeo nei confronti dell’antibioticoresistenza.

Unione di intenti e prezzi accessibili

Un concetto molto caro sulla carta, ma che nella pratica trova moltissima resistenza è l’accesso ai medicinali e, soprattutto, una maggiore trasparenza dei listini di prezzo. La sostenibilità è cruciale e c’è l’idea di mettere un freno al rialzo dei prezzi dei farmaci. Non solo. Sempre dal 2022 la Commissione vorrebbe imporre obblighi più severi per gli operatori in materia di approvviggionamento e trasparenza in materia di carenze e riserve di medicinali.

Il processo

La road map che ha portato a questo risultato non è stata particolarmente lunga seppur complessa. Tra il 2 giugno e il 7 luglio 2020 c’è stato un primo periodo di valutazione dei punti da adottare contemporaneamente a una consultazione pubblica chiusasi il 15 settembre 2020 (iniziata il 16 giugno). Durante la consultazione indirizzata a tutti gli stakeholder pubblici e privati dell’Ue, sono stati inviati all’attenzione della Commissione circa 242 commenti e opinioni in buona parte positivi. Chiusa questa fase, si è arrivati all’annuncio dell’adozione del pacchetto il 25 novembre.