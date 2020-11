Vaccini anti-Covid, Speranza: “Il 2 dicembre un piano strategico, lo Stato gestirà gli acquisti”

Il ministro della Salute annuncia che riferirà in Parlamento. E sulle risorse per la sanità dice: “Il Mes strumento a cui guardare con assoluta serenità”

Mercoledì 2 dicembre avremo un piano nazionale per i vaccini anti-Covid, con acquisti gestiti a livello statale. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Sarò in Parlamento il 2 dicembre – ha detto – per presentare il piano strategico dei vaccini, che stiamo costruendo. L’Italia ha iniziato a lavorare dal mese di maggio per promuovere un’iniziativa europea nel campo dei vaccini. È stato il primo motore dell’iniziativa della Commissione europea che ha iniziato a costruire contatti con le aziende farmaceutiche che stanno sviluppando vaccini”.

Acquisti gestiti a livello centrale

L’acquisto dei vaccini anti-Covid, ha detto Speranza, sarà “centralizzato e gestito dallo Stato”, a differenze degli altri vaccini che vengono solitamente acquistati dalle Regioni. “Come Italia – ha sottolineato Speranza – avremo il 13,65% dei vaccini già opzionati in sede europea”. Nel frattempo, la Commissione europea ha approvato il sesto contratto per un vaccino anti-Covid, con l’azienda farmaceutica Moderna. Si amplia così di accordi a favore dei Paesi Ue, dopo quelli sottoscritti con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer e CureVac.

Guardare al Mes

Speranza, parlando di riprogrammare il modello della spesa sanitaria, ha fatto riferimento al Mes, che continua a dividere la maggioranza di Governo: “Abbiamo presentato al Parlamento – ha detto Speranza – un piano che potrà essere finanziato con tutte le leve di cui disponiamo, con il Bilancio dello Stato, il Recovery fund e il Mes, che per me è uno strumento a cui bisogna guardare con assoluta serenità”.