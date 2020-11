Società italiana di ortopedia: Paolo Tranquilli Leali è il nuovo presidente

Ordinario di malattie dell’apparato locomotore, guiderà la Siot per il biennio 2020-2022. Succede a Francesco Falez. Rinnovato anche il consiglio direttivo

Paolo Tranquilli Leali è il nuovo presidente della Società italiana ortopedia e traumatologia (Siot). Succede a Francesco Falez e guiderà la Siot per il biennio 2020-2022. Rinnovato anche il consiglio direttivo della società scientifica.

Il profilo

Tranquilli Leali, rdinario di Malattie dell’apparato locomotore, dopo un’esperienza trentennale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui è stato primario della Traumatologia, è stato chiamato a dirigere la Clinica Ortopedica e la Scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di Sassari, ove oltre alla direzione dell’ Uoc di Clinica Ortopedica e della Uo di Riabilitazione, è stato anche direttore del Corso di Laurea in Scienze della Riabilitazione, presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presidente dell’Organo di indirizzo della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Attualmente svolge la sua attività chirurgica presso il Gruppo Ini–Istituto neurotramatologico italiano.

Investire su giovani e tecnologie

Fra le priorità, secondo il neopresidente “Mantenere alto il livello di formazione ed aggiornamento dei colleghi, con particolare attenzione ai giovani al fine di garantirne l’accesso alle scuole di specializzazione, fatto non scontato data la grave sproporzione fra numero di laureati e posti disponibili nelle scuole di specializzazione. Per questo è necessario – sottolinea – un significativo investimento nei giovani e nelle nuove tecnologie”. Fondamentale il dialogo con gli altri attori del settore: “Con una forte integrazione delle diverse ‘anime’ della Siot e con le associazioni dei malati – continua il presidente Siot – speriamo di favorire quel processo virtuoso di integrazione fra bisogni dei cittadini e capacità dei medici che porti ad una sanità sempre più moderna, efficace e tecnologicamente adeguata ma senza mai scordarsi che il virtuale ( telemedicina, teleconsulto, etc…) può essere di supporto (e le nostre attività formative digitali lo dimostrano) ma i pazienti vanno ‘guardati negli occhi’, ‘ascoltati’ e ‘visitati’ in presenza”.