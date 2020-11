Vaccinazioni di massa, al via il progetto Vaccine collaboration hub (Vch)

L'obiettivo è collaborare con tutti gli stakeholder a gestire la profilassi anti Covid19, aiutare i governi e i loro partner industriali a coordinare e implementare con successo ogni fase dell'operazione

Sap ha annunciato il lancio del suo Vaccine collaboration hub (Vch), un hub di collaborazione per aiutare le organizzazioni a gestire la profilassi anti Covid19, aiutare i governi e i loro partner industriali a coordinare e implementare con successo programmi di vaccinazione di massa.

Le fasi di processo

Il Vch di Sap si basa sul Sap information collaboration hub for Life Science e copre il processo in tutte le sue fasi: dalla produzione alla distribuzione controllata, dalla somministrazione al monitoraggio post-vaccino. “Covid-19 ha esercitato molta pressione sul settore delle scienze biologiche, che ha realizzato di avere una grande lacuna nella propria strategia per la gestione della supply chain”, ha affermato Michael Townsend, industry analyst di Idc. “Un unico luogo per le aziende del settore delle scienze biologiche che permetta loro di gestire le proprie procedure di vaccinazione e far riferimento a fornitori diversi, anche di altri settori, aiuterà a colmare questa lacuna, per garantire che i pazienti possano ottenere farmaci e dispositivi salvavita”.