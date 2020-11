Logistica farmaceutica, Bomi Group acquisisce la lombarda Consigliere srl

A pochi mesi dall'acquisizione di Logifarma, Bomi prosegue il suo percorso di consolidamento nel settore farmaceutico, rafforzando la propria presenza in Italia

Bomi Group, azienda attiva nel settore della logistica integrata al servizio dell’healthcare, annuncia l’acquisizione di Consigliere srl, azienda italiana specializzata nella logistica farmaceutica.

L’azienda

Dal 1970 Consigliere, con sede a Settimo Milanese, offre soluzioni logistiche specializzate alle principali aziende farmaceutiche e cosmetiche italiane. Il management di Consigliere rimarrà all’interno del gruppo e garantirà la continuità dello sviluppo di successo dell’azienda e contribuirà alla migliore integrazione con il gruppo Bomi. Marta Consigliere, che manterrà il ruolo di amministratore delegato di Consigliere Srl, andrà a integrare la business unit Bomi Italy Pharma, contribuendo come business developer pharma grazie alla sua conoscenza del mercato.

Gli impianti

I 7.500 mq, suddivisi in 3 diverse strutture, garantiscono ai clienti flessibilità e diverse soluzioni logistiche. Tutti i magazzini sono autorizzati allo stoccaggio di prodotti farmaceutici e food supplements a temperatura controllata di +15/+25°C e +2/+8°C, questi ultimi in una cella dedicata di 250 mq. L’azienda è certificata Iso 9001: 2015 e opera nel rispetto della normativa Gdp

Verso il consolidamento

A pochi mesi dall’acquisizione di Logifarma, Bomi prosegue il suo percorso di consolidamento nel settore farmaceutico, rafforzando la propria presenza in Italia e offrendo ai propri clienti la massima flessibilità nella gestione strategica delle scorte.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Consigliere e fiduciosi che genereremo importanti sinergie che consentiranno al nostro Gruppo di diventare il primo punto di riferimento per la logistica del settore farmaceutico” commenta Stefano Camurri, Head of Southern Europe in Bomi Group.

“Io sono onorata di entrare a far parte di un gruppo grande e strutturato” commenta Marta Consigliere, ad di Consigliere Srl “Come amministratore cercherò di portare la mia esperienza e la mia capacità di curare i dettagli, che fanno la differenza. L’obiettivo è di far crescere l’azienda in ottica più strutturata, ma sempre attenta alle esigenze del cliente.”

“Consigliere Srl è da sempre una società di eccellenza. Bomi Group sente il privilegio e la responsabilità di preservarne l’identità di orientamento al cliente, coerentemente alla nostra mission.” Conclude Marco Ruini, Ceo di Bomi Group.