Mdr e Ivdr, maggior potere alla Commissione Ue e probabile arrivo entro Natale di altri due Organismi notificati

Lo dice Nada Alkhayat, Policy officer Directorate-general for health and food safety (Dg-Santé) unità Dispositivi medici, in una videointervista ad AboutPharma and Medical Devices. L'intervento completo è stato trasmesso oggi in occasione dell'evento Medical Devices 2020 organizzato da AboutPharma in collaborazione con Airmedd (VIDEO)

“Un bel regalo di Natale”. A commentare la possibilità che entro fine anno arrivino altri due Organismi notificati per Mdr e Ivdr è Nada Alkhayat, Policy officer Directorate-general for health and food safety (DG SANTE) Unit B.6 -Medical devices dell’Unione Europea durante un’intervista esclusiva rilasciata ad AboutPharma and Medical Devices, per il sesto evento annuale sui dispositivi medici – organizzato in collaborazione con Airmedd – in programma oggi (quest’anno sul web) dalle ore 9.30 fino alle 16. L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria.

L’effetto Covid

Alkhayat passa in rassegna i punti cruciali delle due legislazioni analizzando le criticità che preoccupano l’industria. Come sappiamo, la pandemia da nuovo coronavirus ha costretto il legislatore a rinviare la data di scadenza del Nuovo regolamento dei dispositivi medici (previsto per il 26 maggio 2020) segnando in rosso sul calendario il 26 maggio 2021. Una necessità e un’esigenza per tutta l’industria di settore che a inizio maggio 2020 è riuscita a ottenere uno slittamento della scadenza. La medesima richiesta è arrivata anche per i dispositivi in vitro la cui scadenza, tuttavia, era ed è prevista per il 26 maggio 2022. In quest’ultimo caso, nonostante gli appelli, la Commissione ha ritenuto non indispensabile un ulteriore slittamento dell’entrata in vigore. “Dobbiamo considerare i due regolamenti separati. Certamente Covid-19 – continua Alkhayat – ha costretto a un rinvio del Mdr per consentire a tutti gli stakeholder di concentrarsi sulla produzione e diffusione di dispositivi medici cruciali contro la pandemia. Anche dal punto di vista dell’Ivdr Covid ha avuto il suo impatto, ma c’è tempo fino al 2022. Nonostante ciò la crisi sanitaria ci ha fatto capire quanto sia importante un upgrading della legislazione dei dispositivi in vitro”.

Il tanto temuto “collo di bottiglia”

L’apprensione maggiore dell’industria (e non solo) riguarda il tanto temuto collo di bottiglia. Pochi organismi notificati per l’enorme quantità di lavoro da qui ai fatidici 26 maggio (sia 2021 che 2022). “Al momento abbiamo 21 Organismi notificati (17 per Mdr e 4 per Ivdr, ndr.). Presto, entro qualche settimana, speriamo di averne altri due, un bel regalo di Natale per tutti. Ma – spiega ancora l’esperta – la difficoltà della designazione non è tanto nella timeline, ma nella gestione dei nuovi requisiti. Serve tempo per metterli tutti insieme”. E per evitare l’intasamento, Alkhayat risponde che “c’è consapevolezza dei tempi di attesa, ma se guardiamo alla legislazione abbiamo differenti strumenti che ci consentono di evitare il collo di bottiglia. Prima di tutto un lungo periodo di transizione affinché tutti gli industriali ne beneficino e dall’altra ci sono anche delle deroghe a cui si può ricorrere con il supporto delle autorità nazionali. Da questo punto di vista è fondamentale anche il lavoro di sorveglianza del Mdcg (Medical device coordination group)”.

Maggiore capacità decisionale

Altro elemento che Alkhayat mette sul tavolo è la possibilità che la Commissione abbia in mano una serie di strumenti che potenzino la propria capacità di prendere decisioni. “Se osserviamo bene la legislazione la Commissione ha elementi che possono amplificare le sue capacità decisionali. Inoltre, abbiamo circa 80 atti di implementazione delegati. Sono tutti obbligatori alla scadenza delle deadline, tuttavia stiamo lavorando per creare una serie di priorità e questo lavoro richiede tempo. Il ‘rolling plan’ è comunque disponibile sul sito della Commissione europea”.