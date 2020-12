Alzheimer, nuovi dati sul test del sangue per prevedere il rischio

Nuovi dati arrivano da uno studio condotto dall'università svedese di Lund, che indicano l’utilità di ptau181 e NfL nel prevedere la perdita di abilità cognitive e la progressione verso la malattia di Alzheimer nell'arco di 4 anni, in individui con lieve deficit cognitivo

Sempre più vicino un test del sangue che potrebbe predire il rischio di Alzheimer. Nuovi dati arrivano da uno studio condotto dall’università svedese di Lund, pubblicato sulla rivista Nature Aging il 30 novembre. I risultati infatti, indicano che le concentrazioni nel sangue di una forma di proteina tau nota come fosforilata-tau-181 (ptau181) e i neurofilamenti (NfL) potrebbero consentire di prevedere la futura perdita di abilità cognitive e la progressione verso la malattia di Alzheimer nell’arco di 4 anni, in individui con lieve deficit cognitivo.

Come funziona il test per l’Alzheimer

Lo studio è stato diretto da Oskar Hansson e Niklas Mattsson-Carlgren, dell’Università di Lund e si basa sull’esame del sangue di 573 individui a rischio di Alzheimer perché già con lievi deficit cognitivi manifesti. Poiché si è scoperto che diverse molecole nel cervello indicatrici del danno neurale della demenza di Alzheimer si ritrovano almeno in parte anche nel sangue, in tanti stanno lavorando per arrivare a un test predittivo basato su un prelievo.

Un test per l’Alzheimer entro due anni

I ricercatori hanno confrontato il valore predittivo di diversi marcatori plasmatici di malattia e desunto che quelli più informativi sono P-tau181 e NfL. NfL in particolare è una proteina che riflette la presenza di morte di neuroni o lesioni cerebrali. Lo studio getta le basi per un test del sangue predittivo del rischio di sviluppare l’Alzheimer nell’arco di 4 anni, almeno per la popolazione già di per sé a rischio.

La tecnica è risultata accurata all’89% nell’identificare le persone che in seguito hanno sviluppato l’Alzheimer. Al momento non esiste una cura per la malattia, ma ritardare l’insorgenza della demenza di cinque anni dimezzerebbe il numero di morti.

“Il test è piuttosto semplice ed economico, essendo basato su un campione di sangue” ha spiegato Mattsson-Carlgren. “Ci aspettiamo di vedere uno sviluppo abbastanza rapido dei test predittivi per l’Alzheimer basati su un campione di sangue, in clinica nei prossimi due anni”.

Le applicazioni del test per l’Alzheimer

La speranza è che oltre a migliorare la prognosi dei pazienti il test faciliti anche le sperimentazioni cliniche e acceleri lo sviluppo di nuove terapie efficienti. Uno dei motivi per cui i trial clinici sui farmaci hanno fallito fino ad oggi è che le terapie vengono somministrate troppo tardi, quando la patologia è già in fase avanzata. Il test inoltre potrebbe sostituire le costose scansioni PET (tomografia a emissione di positroni) e punture lombari invasive per analizzare il liquido cerebrospinale (CSF). Al momento gli unici sistemi per rilevare le proteine che possono predire la malattia. E anzi, il test del sangue sarebbe in realtà anche migliore dell’esame del CSF da prelevato con punture lombari dolorose.

Una strada ancora lunga

“Abbiamo bisogno di ulteriori convalide, ma nel contesto di altre scoperte recenti questo potrebbe essere un punto di svolta verso una diagnosi precoce e per testare nuovi trattamenti nelle prime fasi della malattia” ha commentato Masud Husain, neurologo dell’Università di Oxford che non è coinvolto nella ricerca.

Secondo Tara Spiers-Jones, responsabile del programma di ricerca sulla demenza del Regno Unito presso l’Università di Edimburgo, si tratta di un “passo importante, ma è altrattanto importante notare che non siamo ancora arrivati”. “Alcune delle persone che avevano un’alta probabilità di sviluppare l’Alzheimer in base alla presenza di queste proteine ​​nel sangue non hanno sviluppato la malattia” ha aggiunto. “Al contrario altre con una bassa probabilità si sono ammalati. Non abbiamo tra le mani ancora un sistema infallibile per prevedere la malattia”.