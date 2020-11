L’attesa per la pubblicazione degli studi sul vaccino Sars-Cov2: ci sarà l’effetto spoiler?

Si riapre il dibattito sull'opportunità di rendere noti i risultati dei trial prima della consueta peer-review. I casi Pfizer, Astrazeneca e Moderna sono esempi che vanno proprio in questa direzione

di Giulio Zuanetti

L’annuncio a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro dei risultati degli studi di fase 3 sul vaccino Sars-Cov2, prima da parte di Pfizer, poi da parte di Moderna e di AstraZeneca ha già (ri)aperto il dibattito all’interno della comunità scientifica e non solo sulla opportunità di annunciare risultati senza neanche un lavoro pubblicato su una rivista peer-reviewed o quantomeno una presentazione a un congresso internazionale in cui metodologia e risultati potessero essere “visionati” in anteprima dagli addetti al settore. Negli ultimi anni, l’abitudine più consolidata è stata quella di presentare i lavori in anteprima a un congresso internazionale, americano o europeo, e di avere la pubblicazione su una rivista prestigiosa il giorno stesso o il giorno successivo (il che ovviamente implica che i risultati dello studio fossero già noti non soltanto agli autori ma anche all’editor e ai peer reviewer della rivista prescelta).

La disruption da Covid

Questa sequenza è stata ora completamente stravolta dalla pandemia Covid, con il press release delle aziende a essere il primo momento in cui tutti, addetti ai lavori e non, apprendono la notizia. Le implicazioni comunicazionali di questa disruption sono enormi, e la distorsione nel dibattito ormai incontrollabile, al punto tale che una affermazione che per la comunità scientifica è assolutamente ovvia (“Non assumerei o prescriverei il farmaco x o il vaccino Y in assenza di una pubblicazione su una rivista peer-reviewed”) diventa oggetto di “scomuniche” anche da parte della comunità scientifica stessa. Ma come si può quantificare davvero l’impatto mediatico di un lavoro scientifico?

Il caso del lavoro dell’Istituto dei tumori

Il lavoro dell’Istituto dei tumori che ha documentato la potenziale “circolazione” del virus ben prima dell’inizio “ufficiale” della pandemia in Italia, è un esempio illustrativo. Il lavoro, dopo essere stato rifiutato da un Top Journal (evento assolutamente atteso, visto che gli editori di riviste come Lancet e NEJM sono stati letteralmente inondati da migliaia di lavori Covid-19 e ne hanno quindi rigettato il 99%) è stato pubblicato l’11 novembre su Tumori Journal, la rivista dell’Istituto.

Ebbene, nonostante la rivista non si collochi tra le prime del settore, l’impatto mediatico dell’articolo è stato sicuramente “mostruoso”. Come mostrato nella figura, guardando il valore dell’indice Altmetric, si vede che l’Attention Score (pari a 4652 esattamente due settimane dopo la pubblicazione dell’articolo) colloca questo articolo nel Top 5% di tutti gli articoli scientifici a livello globale (A) e ben 200 redazioni nel mondo avevano commentato l’articolo (B). Altrettanto interessante il fatto che, pur essendo un lavoro di un singolo centro Italiano, si documenta un amplissimo raggio della discussione tra USA e altri paesi Europei e Nordamericani (Uk, Germania, Polonia e Canada a completare la Top 5, C) e, last but not least, che più del 90% delle discussioni sono state alimentate da non addetti ai lavori (D).

I “take home message” di questa storia

Ce ne sono almeno tre: Il primo è che ormai, almeno per il Covid, non conta più il prestigio (spesso indicato dal famoso o famigerato impact factor) di una rivista: quando il contenuto è interessante e notiziabile, anche lavori pubblicate su riviste non Top possono avere un impatto mediatico estremamente importante. Il secondo è che la potenza dei motori di ricerca e la pubblicazione Open Access consente sicuramente un accesso immediato ai risultati di uno studio con una possibilità di disseminazione inimmaginabile fino a qualche anno fa. Il terzo è che, esattamente per lo stesso motivo, tali risultati sono letti e commentati nella grande maggioranza dei casi da non addetti ai lavori e che il confine tra esperti e non, e lo stesso significato di peer perde sempre, e ogni giorno di più, valore. Questo porta a una clamorosa distorsione della decisione e a effetti collaterali devastanti di affermazioni a prima vista inappuntabili come “vorrei prima leggere il lavoro” .

La pubblicazione degli studi sui vaccini, ci sarà un effetto spoiler?

A questo punto, sarà curioso vedere cosa succederà agli “Attention score” dei lavori sui vaccini una volta pubblicati, cosa che avverrà sicuramente su una o più riviste considerate top (e chissà se ci sarà un po’ di nazionalismo… sarà NEJM o JAMA per Pfizer e Moderna? Sarà Lancet per AstraZeneca?). Schizzeranno al Top di Almetrics in pochi giorni o l’effetto spoiler dei press release ne attenuerà un po’ l’impatto mediatico? Chi vincerà? Tra qualche settimana la risposta.