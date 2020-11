Tracciabilità dei medicinali veterinari, all’esame in Senato il nuovo decreto legislativo

Il pacchetto normativo sul nuovo Regolamento dei farmaci veterinari entrerà in vigore a gennaio 2022

Lo schema del decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2017/625 arriva all’approvazione della Commissione politiche europee del Senato. Il documento ha il suo peso perché è relativo ai controlli ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la tracciabilità dei medicinali veterinari.

La tracciabilità

Il registro della tracciabilità dei medicinali per animali rientra all’interno del pacchetto del Regolamento Ue 2019/6 che entrerà in vigore dal 28 gennaio 2022. L’articolo corrispondente è il 12: “Al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, a far data dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti e agli animali d’azienda, nonché le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari, avvengono esclusivamente in formato elettronico“. L’articolo si conclude col dire che è previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei criteri e delle modalità operative delle registrazioni in formato elettronico.

Le basi e i riferimenti normativi

Come spiega AnmviOggi sul suo sito alla base del sistema informatico ci sono il decreto legislativo 193/2006 e il decreto legislativo 3 marzo 1990 n. 90 (ricetta elettronica veterinaria). Le registrazioni dei trattamenti dei trattamenti, invece, fanno riferimento alle normative previste dall’articolo 79 (Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti) del decreto legislativo 193/2006 e agli articoli 4 (Somministrazione agli animali d’azienda di medicinali veterinari) e 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari) del decreto legislativo 158/2006.