Salute digitale: Healthware acquisisce la finlandese Make Helsinki

Il gruppo italiano fondato da Roberto Ascione ingloba l’agenzia specializzata in servizi per le aziende farmaceutiche, dalla realtà virtuale (e aumentata) alla customer experience, fino al recruitment per gli studi clinici

Da Salerno a Helsinki sotto il segno della digital health. Healthware acquisisce l’agenzia filandese Make Helsinki. Il primo è il gruppo italiano di consulenza, marketing e innovazione per imprese life science o assicuratrici, fondato da Roberto Ascione. La seconda è un’azienda fondata in Finlandia nel 2015, specializzata in servizi per l’healthcare che vanno dalla realtà virtuale alla customer experience, dal design alla realtà aumentata, fino al recruitment per studi clinici.

Acquisizione e rebranding

Con l’acquisizione, frutto di una consolidata collaborazione di successo tra le due realtà, il gruppo italiano si arricchisce delle conoscenze e competenze tipiche dei paesi nordici, come il design, la user experience avanzata e le tecnologie digitali più innovative. Inoltre, amplia la presenza internazionale con la realizzazione di un hub dedicato al nord Europa e alla regione baltica, oltre le sedi di Salerno, Roma, Milano in Italia e le altre presenti in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Avamposto in Finlandia

La società finlandese subirà un rebranding e Petteri Kolehmainen, ceo e co-fondatore di Make Helsinki, assumerà quindi il ruolo di managing director Finland di Healthware Group. “Abbiamo collaborato insieme per diversi anni – commenta Kolehmainen – scoprendo una forte affinità culturale e di obiettivi. Come parte di Healthware Group possiamo servire al meglio i nostri clienti attuali e futuri, più velocemente e con una competenza più ampia che mai”.

L’espansione di Healthware Group

Roberto Ascione, ceo e fondatore di Healthware Group, commenta: “Siamo entusiasti di questa nuova acquisizione che estende la nostra presenza internazionale nell’area Nordics & Baltics e rafforza l’esperienza in discipline chiave sempre più importanti per il futuro della salute”. All’inizio del 2019, Healthware Group ha beneficiato di un investimento da parte di Fitec (Fondo italiano tecnologia e crescita). Healthware, assieme al joint venture partner Intouch, rappresenta il primo player globale indipendente con un team combinato di oltre 1.300 persone e una forte presenza internazionale con uffici a New York, Boston, Kansas City, Chicago, Londra, Colonia, Milan, Roma, Salerno e Mumbai.