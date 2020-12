Telemedicina: il Gruppo ab medica incorpora Telbios

Dopo averla acquisita nel 2010, ora arriva la fusione. Nell’operazione rientrano tutte le attività, dipendenti, ambulatorio e centro servizi, piattaforma tecnologica e brevetti

Il Gruppo ab medica incorpora Telbios. Nota in Italia e nel Sud Europa per aver introdotto la chirurgia robotica Da Vinci, ab medica si rafforza sul fronte della telemedicina. Telbios è stata infatti una delle prime aziende italiane in questo settore. Era già stata acquisita da ab medica nel 2010, ma dal primo dicembre ha effetto la fusione per incorporazione.

L’operazione

Nell’operazione rientrano tutte le attività di Telbios: i dipendenti, l’ambulatorio di telemedicina, il centro servizi specializzato, la piattaforma tecnologica e i brevetti. Telbios ha sviluppato negli anni servizi di teleassistenza, telecardiologia e telemonitoraggio domiciliare.

“Oggi posizioniamo l’ultima tessera di un mosaico articolato e ricco di valore per l’intero sistema sanitario – commenta Francesca Cerruti, Ceo di ab medica – Per medici e specialisti sarà possibile prendere realmente in carico il paziente, aprire una finestra sulla sua salute attraverso una piattaforma di telemedicina accessibile sempre e ovunque, sicura e integrabile con i sistemi di cura già esistenti, capace di offrire tutto il meglio in termini di innovazione. Con l’operazione di fusione annunciata oggi, confermiamo l’impegno dell’intero Gruppo nel coniugare le più innovative soluzioni tecnologiche con le competenze più avanzate, riportando al centro la persona e una cura attenta, continua e sempre più personalizzata”.

Ab medica

Fondata nel 1984 da Aldo Cerruti, che tuttora la presiede, ab medica ha introdotto più di 20 anni fa in Italia la chirurgia robotica. Oggi, sul fronte dell’emergenza, è in campo anche con dispositivi per la sanificazione. Sono parte del Gruppo ab medica diverse aziende orientate all’innovazione nella medicina, tra cui A TLC (società leader nel mercato globale delle telecomunicazioni), Genomnia (genomica e bioinformatica), Medical Labs (produzione di dispositivi medicali per la chirurgia mininvasiva), Pacinotti (distribuzione di dispositivi medici), Officine Ortopediche Rizzoli (produzione di protesi, apparecchi ortopedici, ausili e attrezzature ospedaliere) e Abex Excelencia Robótica (distribuzione chirurgia robotica da Vinci in Spagna e Portogallo).