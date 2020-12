Un’unica missione: sconfiggere l’HIV

In undici anni di storia ViiV Healthcare ha saputo distinguersi per la sua capacità di focalizzarsi esclusivamente nel trattamento della patologia diventando un punto di riferimento per pazienti e istituzioni. Intervista con l’Ad della filiale italiana Maurizio Amato. *IN COLLABORAZIONE CON ViiV HEALTHCARE

Undici anni di età e già maturi per le grandi sfide del mercato mondiale in tema di HIV. Sono i ricercatori, informatori, manager e medici di ViiV Healthcare che durante l’ultima decade o poco più hanno cambiato e stanno cambiando l’approccio alla patologia. Se c’è una parola che meglio di altre esprime il lavoro che l’azienda sta facendo in quest’area terapeutica è “focus”. Maurizio Amato, Ad di ViiV Healthcare Italia (in foto), lo spiega bene nell’intervista che segue, evidenziando che è proprio la specializzazione il punto di forza della società, con l’obiettivo di cambiare drasticamente la visione della malattia non solo in termini farmacologici, ma anche culturali e sociali.

ViiV Healthcare ha undici anni ma le radici sono più antiche…

Esatto, sono in Gsk e Pfizer essendo noi nati dai rami di azienda di queste due società a cui poi si è aggiunta Shionogi. La nostra ricerca non è nata in ViiV esisteva già prima. Pensiamo, ad esempio, che Gsk nel 1987 ha introdotto il primo farmaco contro l’HIV, ma ogni azienda ha dato il proprio contributo in termini di know-how e ricerca. Con queste basi ci siamo contraddistinti come un’azienda con un focus specifico in un’area terapeutica ben precisa.

Qual è il valore aggiunto quando ci si dedica esclusivamente a un’area terapeutica?

È l’ingrediente di fondo che a distanza di undici anni ci ha portato al successo. Abbiamo una missione chiara, esclusiva e un focus così spiccato ci mette nella condizione di non distrarci e di avere un’interlocuzione specifica con la comunità di pazienti HIV. Ciò ha permesso di impegnarci a fondo nella ricerca e nello sviluppo e non parlo solo di identificare nuovi farmaci, ma anche nuove classi di medicinali e cambiare i paradigmi per ogni fascia di potenziali pazienti.

Cosa intende quando parla di cambiare il paradigma? Si riferisce all’innovazione che portate avanti in termini terapeutici?

Non solo. Le promesse nel corso del tempo sono state mantenute e oggi ViiV Healthcare rappresenta un punto di riferimento sia per l’area terapeutica nella quale operiamo, ma anche per i nostri azionisti. Pfizer, Gsk e Shionogi vedono in noi un asset di grande valore sia dal punto di vista reputazionale che del profitto. Siamo passati dall’essere un’aspirazione a una realtà sotto ogni punto di vista. Questo perché abbiamo prima di tutto cambiato i nostri paradigmi, prima ancora di quelli legati alla malattia. Abbiamo riflettuto sul fatto che i pazienti affetti da HIV possono aspirare a un’aspettativa di vita molto lunga esattamente come persone non infette. Ciò si declina in un impegno costante per migliorare la vita dei pazienti sia da un punto di vista sociale con l’eliminazione dello stigma che la patologia si porta ancora dietro, sia da un punto di vista farmacologico.

Cosa avete in cantiere?

A breve speriamo di avere l’approvazione definitiva di prodotti long-acting, ossia medicinali che consentano una riduzione della frequenza di somministrazione. Oggi una persona con HIV deve assumere la propria terapia con cadenza giornaliera e noi puntiamo a ridurre la tempistica. Pensiamo a una somministrazione ogni due mesi. Tra l’altro, aggiungo, stiamo lavorando a una nuova classe di farmaci di cui ViiV Healthcare sarà capofila e che potremmo già avere a disposizione nel primo trimestre 2021. Sarà coinvolta anche l’Italia con uno stabilimento produttivo a San Polo di Torrile, in provincia di Parma, in cui sono stati investiti 30 milioni di euro circa.

Una produzione made in Italy, quindi?

Esatto. La ricerca è a livello mondiale in collaborazione con Gsk, tanto che abbiamo centri negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L’Italia è ovviamente in prima linea in questo settore, tanto che avremo qui un centro produttivo di eccellenza che fornirà tutto il mondo.

Faceva riferimento alla cronicizzazione della patologia e alla gestione a lungo termine. Ciò implica anche un rapporto molto più stretto con i pazienti per accompagnarli lungo il percorso di cura. Giusto?

Dobbiamo ascoltare la voce delle associazioni di pazienti, ma anche delle singole persone, come dimostra la nostra indagine Positive Perspective 2 da cui emergono chiaramente i bisogni e le aspettative di chi è oggi in trattamento anti-Hiv. È solo un esempio di come il nostro lavoro parta dall’ascolto e affronti questioni molto delicate, anche attraverso strumenti come survey, studi e advisory board, affinché la voce arrivi forte e chiara. Grazie a queste attività non è difficile capire quali siano le esigenze. La difficoltà, semmai, sta nella realizzazione di queste aspettative in qualcosa di concreto. Quali sono le richieste più frequenti? Sicuramente c’è un’attenzione particolare alle difficoltà quotidiane nel convivere con uno stigma. L’HIV determina un cambiamento importante che si associa spesso a difficoltà di natura psicologica e sociale. Altre richieste attengono alla necessità di gestire una terapia protratta nel tempo e soprattutto che si possa puntare a un carico minore di esposizione al farmaco. Ad esempio, su quest’ultimo punto, abbiamo valutato opzioni di cura che prevedano non più l’impiego di tre farmaci a persona, bensì due. Può sembrare riduttivo, ma è un passaggio importante. Garantire con due farmaci quello che prima si faceva con tre sarà fondamentale.

La social responsibility dell’azienda

ViiV Healthcare in Italia sostiene il progetto internazionale EPIICAL, realizzato dalla Fondazione PENTA di Padova, insieme all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, in un consorzio di 26 Istituti di ricerca di tutto il mondo, che studiano l’infezione HIV nei bambini. L’obiettivo è lo sviluppo di una piattaforma per individuare nuovi modelli immunologici predittivi e mettere a punto strategie di cura per portare a remissioni prolungate della malattia e forse anche eradicare definitivamente il virus dall’organismo nei soggetti pediatrici e nei malati di tutte le età. ViiV HC Italia sostiene inoltre progetti di contrasto all’HIV in contesti di particolare complessità:

Il progetto “Detenuti ma liberi dall’HIV”, una partnership tra SIMSPe (Società italiana di medicina e sanità penitenziaria), Nps Italia Onlus e Università Ca’ Foscari di Venezia, attraverso l’informazione sui rischi, l’offerta di test e assistenza, vuole prevenire il contagio e migliorare la gestione delle persone con HIV in un ambiente complesso com’è quello del carcere.

Iil programma ROSE-HIV di SIMSPe, dedicato alle donne che vivono la realtà delle carceri, si avvale di una rete di diciassette infettivologi con un’esperienza specifica nella gestione delle donne detenute con HIV o a rischio di HIV e dei loro bisogni specifici.

Su scala internazionale ViiV Healthcare è impegnata a rendere disponibili trattamenti sanitari adeguati ai milioni di persone che vivono in povertà, prive di qualsiasi assistenza e aiuto, attraverso Positive Action, programma internazionale di collaborazione a lungo termine con le strutture sanitarie pubbliche e private dei diversi paesi.

Una storia di innovazione

ViiV Healthcare è un’azienda farmaceutica mondiale specializzata nell’area HIV. Nasce nel novembre 2009 da GlaxoSmithKline e Pfizer cui si è aggiunta nell’ottobre 2012 Shionogi. Dalla fusione di conoscenze ed esperienze complementari si sviluppa un’azienda che opera la scelta strategica di scoprire, sviluppare e commercializzare trattamenti innovativi che possano incidere profondamente sia sulla malattia che sulla qualità della vita delle persone con HIV e sul rischio di contrarre l’infezione. ViiV, che ha la propria sede italiana a Verona, impiega questo approccio innovativo allo scopo di ridurre il peso dell’HIV sulla vita delle persone e opera attraverso farmaci efficaci e innovativi sviluppati per rispondere ai bisogni di natura medica e a quelli legati alla vita quotidiana delle persone che vivono con infezione da HIV.

