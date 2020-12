Accordi accademia-industria: gli italiani sono in affanno

Secondo una ricerca condotta da Clarivate, tra il 2015 e il 2020 le università nostrane non hanno tenuto il passo con le istituzioni estere che hanno saputo allacciare molti più rapporti di partnership. Si conferma ancora la difficoltà del nostro Paese nell’attuare un solido trasferimento tecnologico. Dal numero 183 del mensile

Diciassette. Un numero dai tanti significati, ma che per l’accademia italiana pesa come un macigno in relazione alle attività di accordi con le industrie farmaceutiche in ambito di ricerca e sviluppo di nuove terapie. Stando a un recente rapporto di Clarivate, società di analisi di dati e informazioni, in particolare relativi alla ricerca scientifica e accademica, le università e i centri di ricerca italiani faticano, e non poco, a trovare un’interlocuzione proficua con le industrie farmaceutiche rispetto ad altre istituzioni europee e globali. Secondo la classifica stilata da Clarivate, infatti, l’Italia da questo punto di vista si posiziona in 17esima posizione rispetto ad altri Paesi tra cui Usa, Cina o Olanda e Svezia che sono nella top ten.

Coda della classifica

Il report si rifà a un periodo che va dal 2015 al 2020 e fotografa una situazione molto complessa per gli istituti italiani. Senza fare paragoni con colossi della ricerca come MD Anderson Cancer Center o l’Università di Oxford (che sono primi in assoluto nel mondo), gli enti di ricerca del Bel Paese non brillano per numero di accordi con le società farmaceutiche. Con soli 29 accordi negli ultimi cinque anni spicca soprattutto l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con tre partnership, cui seguono l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Ircss), l’International center for genetic engineering and biotechnology (Icgeb) di Trieste, l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Università di Torino con due sottoscrizioni (si veda tabella). L’azienda che più è stata attiva in questo senso è stata Emd Serono Inc. con cinque partnership, seguita dall’italiana Recordati con tre. Con due accordi ci sono poi Merck KgaA, MediaPharma e Helsinn Group. Dall’elenco che Clarivate ha fornito in modo dettagliato ad AboutPharma and Medical Devices poche aziende provengono fuori dai confini nazionali. Spiccano soprattutto Takis di Castelromano, MediaPharma e Recordati.

I centri col maggior numero di accordi

A guidare la classifica dei Paesi sono gli Stati Uniti (1899 accordi) seguiti da Regno Unito (274), Giappone (219), Cina (218) e Canada (150). Nelle prime tre posizioni tra i centri più attivi nella ricerca di partner industriali troviamo solo istituzioni americane: MD Anderson Cancer Center con 105 accordi, l’Università della Pennsylvania con 56 partnership e il National institute of allergy infectious disease con 54. Per trovare il primo istituto non statunitense bisogna scendere al settimo posto con l’Università di Oxford (33) e poi proseguire al 12esimo con l’Università dalla British Columbia (27). La prima cinese è al 22esimo posto con la Chinese Academy of sciences (24).

Le società più attive

Scomodando sempre i numeri, tra le prime tre società più attive nel trovare accordi con le università, due sono inglesi. AstraZeneca, la prima con 42 partnership a livello globale tra il 2015 e il 2020, e Gsk con 29. Medaglia d’argento per la statunitense J&J con 34. A seguire ci sono Merck KgaA (27) che è molto attiva anche in Italia, Boehringer Ingelheim con 24 e Csl con 23. A metà classifica compaiono comunque big del mondo farmaceutico tra cui Takeda, Bayer, Gilead, Pfizer e Novartis. Stentano un po’, con una media di 14-15 contratti, Eli Lilly, Roche e Daiichi Sankyo.

I numeri di accordi per area terapeutica

Guardando alle aree terapeutiche di interesse ci sono alcuni trend da analizzare. Come è risaputo, l’oncologia è il settore che spinge di più la ricerca e sviluppo grazie all’altissimo potenziale di profittabilità. Tuttavia nel corso degli ultimi cinque anni il numero di accordi in oncologia è andato via via diminuendo passando dai 244 del 2015 a livello globale ai 158 di quest’anno. Calo lieve anche per la neurologia che da 91 è arrivata a 63 così come per l’immunologia (da 21 a 15) e il metabolico (da 33 a 15). L’altro elemento analizzato da Clarivate riguarda le malattie infettive. Un trend che si è mantenuto costante negli ultimi cinque anni, ma che ha visto una lievissima crescita tra il 2015 e il 2017 (da 71 accordi a 80) e un lieve decremento fino al 2019 (arrivando a 73 dopo i soli 64 nel 2018). Causa schiaffo Covid-19, il 2020 ha visto una vera e propria impennata (+390%). A giugno di quest’anno gli accordi erano già 358, la cifra più alta raggiunta nell’ultimo lustro. Se ci si mette poi nei panni delle accademie ci si rende conto che l’interesse universitario, almeno per certi aspetti, si diversifica da quello delle aziende. Ad esempio, pur rimanendo l’oncologia uno degli aspetti più presenti, gli atenei sono molto attenti all’ematologia e alle patologie infiammatorie, nonché il respiratorio. Un po’ meno la dermatologia, il muscoloscheletrico e le disfunzioni genitourinarie.



Le tipologie di contratto

Per quanto riguarda la tipologia di intese va detto che la R&D è l’area più battuta insieme a quella dello sviluppo di nuove tecnologie. In affanno, invece, tutto ciò che riguarda i servizi aggiuntivi legati allo sviluppo dei farmaci. Andando più nello specifico, il 2020 è, come atteso, tutto o quasi focalizzato sulla ricerca e sviluppo (50,8%). Il resto è frammentato tra accordi sulle tecnologie (18%), commercializzazione dei farmaci (13,8%), registrazione brevetti (6,8%), servizi aggiuntivi allo sviluppo di farmaci (2,8%). L’ultimo 7,8% attiene ad altre tipologie di accordi. I valori, nel corso degli ultimi anni, sono sempre rimasti costanti. Le tecnologie messe a punto dalle università hanno sempre più interessato le industrie, mentre i servizi legati allo sviluppo del farmaco, come detto, hanno visto un drastico calo passando dal 12,3% al 2,8%.



Le fasi predilette per gli accordi

Ci sono momenti più adatti di altri per stringere mani. La fase di scoperta di un farmaco e quella preclinica sono le più propizie e coprono circa i 2/3 delle operazioni. Analizzando più a fondo i trend si nota come ci siano state evoluzioni piuttosto consistenti dal 2015 a oggi. Partiamo dalla fase di scoperta che ha subìto le oscillazioni più vigorose rispetto alla fase preclinica. Tra il 2015 e il 2016 si è passati da una percentuale di interesse tra il 36-37% per poi crollare intorno al 25% nei tre anni successivi. È stato poi il 2019 a segnare un nuovo balzo col segno più tornando quasi al 35%. Diversa, invece, la fase preclinica. L’interesse, in percentuale, degli accordi tra accademia e industria farmaceutica è sempre stato molto alto. Si parte da un 35% fino a toccare, con alti e bassi il 46-47%. Le fluttuazioni non sono mai scese sotto il 40%. Solo negli ultimi anni, dal 2019 in poi, si è notato un drastico crollo, speculare al trend positivo della fase di scoperta.

Unire due interessi

Gli interessi delle università e centri di ricerca e delle aziende spesso non convergono. Come già documentato nel numero di ottobre 2020, il dibattito tra brevettare, scoprire, fare profitto e indirizzarsi su aree terapeutiche precise anziché altre è ancora aperto. Il report di Clarivet cerca di mettere insieme le cose e propone alcune strategie che possano far confluire i desiderata delle parti verso obiettivi comuni. Sono almeno tre i passaggi da attuare. Il primo riguarda l’analisi delle ricerche avviate o da avviare così da capire quali strategie e sinergie mettere in campo da parte di aziende e istituti di ricerca. Il secondo attiene alla comprensione delle potenzialità della terapia e di come questa possa rispondere alle esigenze insoddisfatte dei pazienti. Il terzo, di carattere più economico, ha a che vedere con la valutazione di elementi finanziari, contrattuali e di fattibilità della ricerca per comprendere cosa si possa fare e valutare a priori la possibilità di stringere accordi.

I brevetti

Le università e i centri di ricerca sono una fucina di brevetti per innovazioni farmaceutiche e da questo punto di vista le istituzioni cinesi sono una spanna sopra le altre. Il report indica che le prime università al mondo per numero di brevetti (che poi sono quelli che fanno gola alle aziende) sono la Zhejiang University con 4722 registrazioni in cinque anni, la Jiangnan University con 4002 e la Sichuan University 3251. Certo, come si è visto, la Cina in quanto ad accordi con le multinazionali farmaceutiche è piuttosto indietro, ma al suo interno cova veri e propri laboratori di idee che applicano le scoperte teoriche alla pratica con registrazioni ad hoc. Se poi si prendono in esame le domande di brevetto all’interno del Pct (Trattato di cooperazione in materia di brevetti, non dissimile dal brevetto europeo cioè una convalida contemporanea nei Paesi afferenti al patto) allora sono le università francesi a farla da padrone. Al primo posto c’è sì l’Università della California con 1419 richieste, ma al secondo e terzo posto ci sono Inserm con 1293 e il Centre national de la recherche scientifique. Bene anche gli istituti giapponesi, singaporiani e sud coreani.

E l’Italia?

Per trovare la prima università italiana bisogna scendere al 237esimo posto. Qui è situata la Fondazione Istituto italiano di tecnologia con 46 brevetti all’interno del Pct. Segue il San Raffaele con 41 brevetti al 266esimo posto e la Fondazione Telethon con 38 brevetti al 289 posto. Male, molto male, considerando che, stando ai dati forniti da Clarivate, le prime venti accademie italiane nella classifica coprono le posizioni tra il 346 e l’821.