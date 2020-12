Animal health, Bayer cede le azioni di Elanco e incassa 1,65 miliardi di dollari

Il colosso tedesco ha annunciato il collocamento di 54,4 milioni di azioni Elanco animal health, al prezzo unitario di 30,25 dollari. L'operazione rientra nella strategia di vendita della totalità delle partecipazioni nel capitale dell'azienda statunitense

Continua la telenovela Bayer-Elanco. Il colosso tedesco ha annunciato il collocamento di 54,4 milioni di azioni Elanco animal health, al prezzo unitario di 30,25 dollari, per un incasso complessivo di poco meno di 1,65 miliardi di dollari.

Lo scorso agosto Bayer ha concluso la vendita a Elanco del proprio business veterinario, ottenendo 72,9 milioni di titoli del gruppo statunitense, corrispondenti al 15,5% del capitale.

I dettagli

Secondo quanto si apprende da una nota diffusa dalla società con sede a Leverkusen, Bayer ha concesso ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 8,175 milioni di azioni Elanco aggiuntive agli stessi termini e condizioni. Nel frattempo, Elanco ha depositato una dichiarazione di registrazione presso la Securities and exchange commission (Sec) per l’offerta in questione.

La strategia di Bayer

Mentre da Bayer fanno sapere che, come annunciato in precedenza, il gruppo intende cedere a tempo debito la restante partecipazione in Elanco.