Intelligenza artificiale, Bayer e Blackford Analysis insieme per sviluppare una piattaforma di imaging

La piattaforma consentirà l’integrazione di applicazioni di artificial intelligence nel flusso di lavoro di diagnostica per immagini, capace di supportare il processo decisionale dei radiologi. Ecco in che modo

Bayer rafforza il suo impegno nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica per immagini. Durante il meeting annuale tenuto dalla Radiological society of north america (Rsna), il gruppo tedesco ha annunciato di aver stipulato un accordo insieme a Blackford Analysis, per lo sviluppo e la licenza di una piattaforma di Ai in ambito radiologico. La piattaforma, come si legge in una nota diffusa dalla società con sede a Leverkusen, consentirà l’integrazione di applicazioni di artificial intelligence nel flusso di lavoro di imaging medico, capace di supportare il processo decisionale dei radiologi e ha lo scopo di migliorare la fiducia diagnostica.

L’accordo

“L’accordo con Blackford Analysis rafforza il nostro impegno per l’innovazione nell’imaging medico. Vogliamo promuovere soluzioni radiologiche abilitate dall’intelligenza artificiale che aggiungano valore clinico supportando i radiologi e i loro team nel fornire una chiara direzione dalla diagnosi all’assistenza”, ha affermato Alexandre Salvador, responsabile delle soluzioni aziendali digitali, radiology di Bayer. “Non vediamo l’ora di combinare la nostra conoscenza di lunga data nelle scienze della vita e l’esperienza in radiologia con la tecnologia e le capacità di sviluppo di Blackford Analysis”.

Secondo i termini dell’accordo, Blackford Analysis svilupperà e fornirà la tecnologia della piattaforma per Bayer. Tramite la piattaforma, Bayer fornirà soluzioni di IA integrate sviluppate internamente e in collaborazione con terze parti, contribuendo con le sue capacità mediche e di scienza dei dati e una profonda comprensione delle malattie per varie condizioni.

Come funziona la piattaforma

La piattaforma sviluppata da Bayer e Blackford Analysis fornirà l’accesso a un mercato virtuale attraverso il quale i professionisti sanitari possono ottenere e gestire varie applicazioni di analisi delle immagini diagnostiche, strumenti di gestione dei protocolli, strumenti di flusso di lavoro dipartimentali e algoritmi di intelligenza artificiale. Integrate nel flusso di lavoro radiologico, tali offerte hanno il potenziale per aumentare l’efficienza e ridurre gli errori, nonché il livello di input manuale necessario per consentire una diagnosi tempestiva, fornendo ai radiologi addestrati immagini pre-selezionate e caratteristiche identificate.

Ben Panter, Ceo di Blackford Analysis, ha dichiarato: “Siamo lieti di unire le forze con Bayer. Facilmente integrata nei flussi di lavoro esistenti, la nostra esclusiva tecnologia della piattaforma consente agli operatori sanitari di utilizzare le informazioni di imaging in modo intelligente “.

La crescita della diagnostica per immagini

Con l’invecchiamento della popolazione e il cambiamento degli stili di vita che portano a un aumento di condizioni croniche come malattie cardiovascolari e altre malattie gravi come il cancro, è cresciuta la necessità di imaging medico per facilitare la diagnosi, le decisioni terapeutiche e l’intervento terapeutico. Tuttavia, i dati di imaging radiologico continuano a crescere a una velocità sproporzionata rispetto al numero di lettori formati disponibili. Gli studi riportano che, in alcuni casi, un radiologo medio deve interpretare un’immagine ogni 3-4 secondi in una giornata lavorativa di 8 ore per soddisfare le richieste. informazioni diagnostiche in modo più efficiente.