Vaccini anti-Covid: Speranza presenta un piano in otto punti

L’Italia “prenota” complessivamente 202 milioni di dosi dei candidati vaccini di Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sanofi, Pfizer/Bnt, CureVac e Moderna. Il ministro della Salute illustra in Parlamento gli assi portanti della strategia del Governo

L’Italia ha opzionato complessivamente circa 200 milioni di dosi dei futuri vaccini anti-Covid, nell’ambito dei contratti stipulati dalla Commissione europea. La quota maggiore (53,84 milioni di dosi) riguarda il prodotto di Johnson&Johnson. Seguono AstraZeneca e Sanofi (40,38 milioni di dosi per ciascuna azienda), CureVac (30,285), Pfizer/Bnt (26,92) e Moderna (10,768). Lo ha spiegato in Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza, presentando la strategia del Governo sui vaccini anti-Covid: un piano in otto punti, che va dagli acquisti alla farmacosorveglianza, dalle categorie di soggetti da vaccinare in via prioritaria alla logistica.

“Sull’obbligo valuteremo”

“Al momento, mentre vi parlo, nessun vaccino è stato approvato né dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), né dall’agenzia statunitense Food and drug administration (Fda). I segnali che arrivano però dagli studi effettuati sono incoraggianti e ci hanno portato ad accelerare la definizione del piano strategico che individua le linee essenziali di visione d’azione che intendiamo adottare”, spiega Speranza. “Al momento – precisa – non è intenzione del Governo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione. Nel corso della campagna valuteremo il tasso di adesione dei cittadini. Il nostro obiettivo è senza dubbio raggiungere al più presto l’immunità di gregge”. Vediamo, nel dettaglio, i punti salienti dell’intervento di Speranza.

1) Vaccini gratis e acquisto centralizzato

“Il primo asse – spiega il ministro – è tanto semplice quanto importante: l’acquisto del vaccino è centralizzato e verrà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Lo ripeto: centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Il vaccino è un bene comune, un diritto che va assicurato a tutte le persone, alle donne e agli uomini, indipendentemente dal reddito e dal territorio nel quale ciascuno vive o lavora; nessuna diseguaglianza sarà ammissibile nella campagna di vaccinazione”.

2) Le dosi

Il secondo punto riguarda le dosi opzionate. “L’Italia ha opzionato 202.573.000 dosi di vaccino, che rappresenterebbero una dotazione sufficientemente ampia per poter potenzialmente vaccinare tutta la popolazione e conservare delle scorte di sicurezza. Con le conoscenze oggi a nostra disposizione – chiarisce Speranza – è molto probabile che saranno necessarie due dosi per ciascuna vaccinazione, a breve distanza temporale. Va inoltre ricordato che non vi è ancora evidenza scientifica sui tempi esatti di durata dell’immunità prodotta dal vaccino. La scelta compiuta anche in questo caso è ispirata al principio di massima precauzione. Abbiamo sottoscritto, infatti, in quota parte, per la parte che riguarda l’Italia, pari al 13,46 per cento, tutti i contratti che l’Unione europea ha formalizzato. Non vogliamo correre neanche il più piccolo rischio di non poter disporre di un vaccino autorizzato prima di altri o che dovesse risultare più efficace, in conseguenza della scelta di non partecipare ad una delle acquisizioni stipulate dall’Unione europea. Non abbiamo mai esercitato il diritto di opting-out che era previsto dagli accordi europei.”

Le dosi saranno distribuite agli Stati membri in proporzione alle rispettive popolazioni a partire dal primo trimestre del 2021 e con una più significativa distribuzione delle dosi nel secondo e nel terzo trimestre, per completarsi sostanzialmente nel quarto trimestre del prossimo anno. “Se tutti i processi autorizzativi andassero a buon fine – cosa su cui non possiamo ancora avere certezza assoluta – l’Italia potrebbe contare sulla disponibilità delle dosi”, sottolinea Speranza. Ma i numeri sono chiaramente subordinati all’esito dei processi regolatori.

3) I tempi per le autorizzazioni

Il terzo asse riguarda il tempo relativo all’autorizzazione dei vaccini. “Voglio sottolineare – continua Speranza – che la corsa contro il tempo che la comunità scientifica sta compiendo cammina di pari passo con la massima sicurezza ed il pieno rispetto di tutti i protocolli di garanzia e di controllo. Disporre di vaccini efficaci e sicuri è una priorità che non può essere subordinata o condizionata da qualsiasi altro interesse. Attorno a questo impegno – continua il ministro – si determina anche un’importante responsabilità sociale d’impresa. Voglio essere chiaro: la produzione e la distribuzione del vaccino non può essere regolata unicamente dalle leggi del mercato. Su questo ho trovato molto efficace il parere inviatomi dal professor Lorenzo D’Avack, presidente del Comitato nazionale per la bioetica”. Si legge in quel parere: “L’emergenza non deve portare a ridurre i tempi o addirittura ad omettere le fasi della sperimentazione, definite dalla comunità scientifica internazionale, requisiti indispensabili sul piano scientifico, bioetico e biogiuridico per garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia di un farmaco”.

L’Europa, sottolinea il ministro, ha scelto questa strada, non abbreviando le fasi di studio e sperimentazione dei candidati vaccini e continuando a subordinare la messa in commercio al parere definitivo e vincolante dell’Ema. “L’accelerazione dei tempi – ricorda Speranza – è stata realizzata facendo procedere in parallelo le diverse fasi di sperimentazione, produzione ed autorizzazione. Infatti, parallelamente agli studi preclinici e clinici di fase uno, due e tre, si è avviata la preparazione della produzione su scala industriale ai fini della distribuzione commerciale. Contestualmente, l’Ema sta procedendo con una procedura finalizzata definita di rolling review, che consiste nel valutare le singole parti del dossier mano a mano che vengono presentati dalle aziende, anziché attendere l’invio di un dossier completo. Tale procedura, senza inficiare la valutazione complessiva, abbrevia significativamente i tempi e può creare le condizioni perché si arrivi a concedere una prima autorizzazione all’immissione in commercio già entro l’anno”. Ema potrebbe esprimersi il 29 dicembre sul vaccino Pfizer-Biontech e il 12 gennaio sul vaccino Moderna. “Queste due aziende nel primo trimestre dell’anno prossimo da contratto dovrebbero fornirci rispettivamente 8,749 milioni di dosi Pfizer-Biontech e 1.346.000 dosi Moderna”, spiega Speranza. Il cuore della campagna vaccinale sarà comunque l’arco di tempo tra la prossima primavera e l’estate.

4) Chi vaccinare per primo: le categorie

Il quarto asse riguarda le scelte delle prime categorie da vaccinare. “Si tratta di una scelta non facile; dobbiamo farla in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee e informando puntualmente i cittadini”, spiega il ministro. Queste le categorie che avranno la priorità:

Prima categoria: gli operatori sanitari e socio-sanitari (1.404.037 persone);

Seconda categoria: residenti e personale dei presidi residenziali per anziani (570.287 persone);

Terza categoria: persone in età avanzata (anziani over ottant’anni 4.442.048; persone dai sessanta ai settantanove anni 13.432.005).

Seguono 7.403.578 di cittadini con almeno una comorbilità cronica.

“Naturalmente – spiega Speranza – con l’aumento delle dosi si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazione, tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali quali anzitutto gli insegnanti e il personale scolastico, le Forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità. Nel caso in cui, poi, si sviluppassero focolai epidemici rilevanti in specifiche aree del Paese, saranno destinate eventuali scorte di vaccino a strategie vaccinali di tipo reattivo rispetto a quel territorio in difficoltà”.

5) La logistica

Il quinto punto riguardano logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, che saranno di competenza del commissario straordinario, Domenico Arucri. “Nella definizione dei piani di fattibilità e delle forniture di tutte le attrezzature, strumenti e materiali necessari – spiega Speranza – sono stati considerati diversi aspetti, tra cui la catena del freddo estrema per la conservazione di alcuni vaccini o la catena del freddo standard, il confezionamento dei vaccini multidose e la necessità di diluizione. Per i vaccini che necessitano di catena del freddo standard, compresa tra i due e gli otto gradi, si adotterà un modello di distribuzione hub and spoke, con un sito nazionale di stoccaggio e una serie di siti territoriali di secondo livello”.

Per quanto riguarda invece i vaccini che necessitano di una catena del freddo “estrema”, questi, spiega il ministro, verranno “consegnati direttamente dall’azienda produttrice presso 300 punti vaccinali, che sono già stati condivisi con le Regioni e le Province autonome”.

Il confezionamento dei vaccini multidose richiede l’acquisto di un adeguato numero di siringhe, aghi e diluente. “È assicurato sia tramite joint procurement europeo, sia attraverso richiesta di offerta pubblica, già emessa dagli uffici del Commissario per l’emergenza. Il Commissario straordinario assicurerà – continua Speranza – anche il materiale ritenuto essenziale per lo svolgimento delle sedute vaccinali, a partire dai dispositivi di protezione”.

Per la distribuzione dei vaccini, in particolare di quelli relativi alla catena del freddo standard, verranno coinvolte lle Forze armate, che in accordo con il Commissario straordinario stanno già pianificando vettori, modalità e logistica

6) La governance del piano di vaccinazione

La regia del piano vaccini sarà un coordinamento tra ministero della Salute, Commissario straordinario, Regioni e Province autonome. “Nella fase iniziale della campagna vaccinale – spiega Speranza – si prevede una gestione centralizzata della vaccinazione, con l’identificazione di siti ospedalieri o peri-ospedalieri e l’impiego di unità mobili destinate alla vaccinazione delle persone impossibilitate a raggiungere i punti di vaccinazione”.

Il personale delle unità vaccinali sarà costituito da un numero flessibile di medici, infermieri, assistenti sanitari, operatori socio-sanitari (Oss) e personale amministrativo di supporto. “Si stima – afferma Speranza – un fabbisogno massimo di circa 20.000 persone. Si prevede di agire, da un lato ricorrendo ad un cospicuo e temporaneo ricorso alle professionalità esistenti nel Paese, anche attraverso la pubblicazione di un invito a manifestare la disponibilità a contribuire alla campagna di vaccinazione, con l’attivazione di conseguenti modalità contrattuali definite ad hoc, nonché alla stipula di accordi con il ministero dell’Università e della ricerca, nell’ambito dei percorsi formativi delle scuole di specializzazione medica”.

Con l’aumentare della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala, presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, in fase avanzata, accanto all’utilizzo delle unità mobili, il modello organizzativo – spiega il ministro – “vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio, seguendo sempre di più la normale filiera tradizionale, incluso il coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, della sanità militare e dei medici competenti delle aziende”.

7) Un sistema informativo

Fondamentale sarà un sistema informativo per “gestire in modo efficace, integrato, sicuro e trasparente” la campagna di vaccinazione. “Per la realizzazione delle attività del piano – spiega Speranza – si sta predisponendo un sistema informativo efficiente ed interfacciabile con i diversi sistemi regionali e nazionali, per poter ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali, a partire dalle forniture, fino alla programmazione e gestione delle sedute vaccinali. Inoltre, dovranno essere garantite funzionalità omogenee su tutto il territorio nazionale, in particolare relativamente al sistema di chiamata attiva, prenotazione, alla registrazione e certificazione della vaccinazione, al sistema di recall e al calcolo puntuale in realtime delle coperture vaccinali e all’integrazione con i sistemi regionali e nazionali di vaccino vigilanza e sorveglianza epidemiologica”.

8) Sicurezza e farmacosorveglianza

A completare l’articolazione del piano è il riferimento di Speranza alla farmacosorveglianza. “L’obiettivo fondamentale – dice il ministro – è quello di predisporre una sorveglianza aggiuntiva sulla sicurezza dei vaccini stessi, monitorando gli eventuali eventi avversi ai nuovi vaccini anti Covid nel contesto del loro utilizzo reale, identificare e caratterizzare prontamente eventuali nuovi dischi ancora non emersi ed individuare eventuali problematiche relative alla qualità”.

La questione chiama in causa l’Agenzia italiana del farmaco. “L’Aifa, in aggiunta alle attività di farmacovigilanza che sono normalmente previste per farmaci e vaccini – annuncia Speranza – promuoverà l’avvio di alcuni studi indipendenti post autorizzativi sui vaccini Covid. Si doterà inoltre di un comitato scientifico che per tutto il periodo della campagna vaccinale avrà la funzione di supportare l’Agenzia e i responsabili scientifici dei singoli studi nella fase di impostazione delle attività, nell’analisi complessiva dei dati che saranno raccolti e nell’individuazione di possibili interventi. Assieme alla vaccinovigilanza sarà molto importante la sorveglianza immunologica che consentirà di valutare la risposta immunitaria indotta dal vaccino ai diversi gruppi di popolazione”.