Vaccino Pfizer/Biontech approvato nel Regno Unito

La prima campagna di vaccinazione inizierà tra 6 giorni e coinvolgerà circa 20 milioni di cittadini

Il Regno Unito ha approvato il vaccino Pfizer/Biontech contro Covid. La Mhra è stata la prima agenzia al mondo a dare il via libera al prodotto delle due aziende farmaceutiche in previsione dell’avvio della campagna vaccinale che sarà avviata a metà dicembre.

Le dosi

L’ente regolatorio ha valutato positivamente i dati sulla protezione (95% a detta delle due società) e il Paese si sta già attrezzando per vaccinare parte dei suoi abitanti. Al momento, infatti, Londra ha ordinato 40 milioni di dosi, sufficienti, riferisce la Bbc, a immunizzare 20 milioni di persone. Altre 10 milioni di dosi dovrebbero essere disponibili a breve con altre 800 mila dosi in arrivo a nei prossimi giorni rendendo operativi i 50 ospedali già designati per le operazioni.

Effetto Brexit

Con l’effetto Brexit che si dovrebbe concretizzare il 31 dicembre, le autorità britanniche hanno in qualche modo accelerato il processo autorizzativo. Non dipendendo più dall’Ema (o comunque si stanno svincolando) e quindi dall’approvazione per l’immissione in commercio della Commissione, Londra può già far partire il suo programma vaccinale. Dall’altra parte della Manica, l’Agenzia europea dei medicinali sta lavorando alacremente per valutare tutti i dossier i quali, stando alle indiscrezioni, potrebbe già fornire i primi pareri positivi entro questo mese. La Commissione ha ribadito che in un paio di giorni dall’esame Ema, sarà dato il via libero all’Aic.