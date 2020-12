Agenas, istituito il Gruppo di lavoro sulla sclerosi multipla

Obiettivo principale è definire una proposta per la costituzione di una rete di centri per la cura e la riabilitazione della malattia, integrando i servizi tra ambito ospedaliero e territoriale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale

È stato istituito, il primo dicembre, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) il Gruppo di lavoro sulla sclerosi multipla. L’obiettivo principale è quello di definire una proposta per la costituzione di una rete di centri per la cura e la riabilitazione della sclerosi multipla, integrando i servizi tra ambito ospedaliero e territoriale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il gruppo di lavoro Agenas sulla sclerosi multipla

Il gruppo di lavoro sarà coordinato da Paolo Gallo, responsabile del Centro Regionale Sclerosi Multipla dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova come responsabile scientifico. E da Alessandro Ghirardini – quale responsabile operativo – a capo dell’Ufficio Revisione e monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo organizzativo di Agenas.

La definizione del PDTA per la sclerosi multipla

“Sono lieto di annunciare la costituzione di questo importante gruppo di lavoro” dichiara il Direttore Generale di Agenas Domenico Mantoan. “In Italia si stima che le persone con sclerosi multipla siano 68.000-75.000, per un totale di 1.800-2.000 nuovi casi ogni anno. Ricordo, inoltre, che tra i compiti del gruppo di lavoro è prevista anche la definizione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale e Riabilitativo. Si tratta di un’attività che vedrà certamente protagonisti i vari stakeholder coinvolti in questa malattia e che sarà condivisa con tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”.