Aifa: Giorgio Palù è il nuovo presidente

Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni. Professore ordinario in pensione di Microbiologia e Virologia ed ex direttore del dipartimento di Medicina Molecolare all’Università di Padova, subentra a Domenico Mantoan

Giorgio Palù il nuovo presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il via libera è arriva dalla Conferenza Stato-Regioni. Veneto, 71 anni, professore ordinario in pensione di Microbiologia e Virologia ed ex direttore del dipartimento di Medicina molecolare all’Università di Padova, Palù è stato proposto dai governatori per occupare la casella lasciata vuota da Domenico Mantoan, ora direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Per prassi politica ormai consolidata, il nome del presidente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzie del farmaco viene proposto dalle Regioni, mentre quello del direttore generale dal ministro della Salute. Prima della ratifica, il vicepresidente della Conferenza delle Regioni (e governatore della Liguria), Giovanni Toti, ha scritto al ministro Speranza parlando di “convergenza unanime” dei presidenti delle Regioni sul nome di Palù.